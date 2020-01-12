Рената Литвинова попала в ДТП в Москве в свой день рождения

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова попала сегодня под колеса автомобиля Mercedes, за рулем, предположительно, находилась девушка. Примечательно, что знаменитость отмечает в этот день 53-летие.
Как уточнила помощница Ренаты Литвиновой, актриса прогуливалась по Тверской улице, когда, по сведениям очевидцев, внезапно оказалась на проезжей части. В этот момент недалеко от McDonald’s ехала девушка за рулем Mercedes, она не заметила звезду и наехала на нее. Предполагаемая виновница осталась на месте происшествия, а прибывшие медики увезли знаменитость в больницу.
Помощница Ренаты Литвиновой уточнила, режиссер получила травмы руки и ноги, уехала она в состоянии шока, однако никаких серьезных повреждений или угрозы жизни актрисы нет. Сегодня звезда празднует 53-летие.
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Последнее: Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова попала сегодня под колеса автомобиля Mercedes, за рулем, предположительно, находилась девушка. Примечательно, что знаменитость отмечает в этот день 53-летие. Как уточнила помощница Ренаты Литвиновой, актриса прогуливалась по Тверской улице, когда, по сведениям очевидцев, внезапно оказалась на проезжей части. В этот момент недалеко от McDonald’s ехала девушка за рулем […]
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