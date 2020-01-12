Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности

Оксана Самойлова пояснила подписчикам в Instagram об изменениях в ее фигуре в период 4-й беременности. По словам знаменитости, она начала стремительно поправляться только на 9-м месяце.

В следующем месяце жена рэпера Джигана снова подарит ему ребенка. Как сказала Оксана Самойлова, ее сильно удивила новость о грядущем пополнении, поскольку на протяжении продолжительного времени она даже не знала о своем положении. Никаких признаков супруга артиста не наблюдала, кроме тошноты и сонливости. Звездная мать и ее муж узнали о будущем малыше летом 2019 года, но не спешили делиться радостным событием с публикой. Слухи об этом появились лишь в октябре, а спустя месяц пара рассказала, что ждет ребенка.

Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями. Вот только ситуация неожиданно изменилась, так как на 9-м месяце бизнесвумен стала поправляться, «Я подросла))) уже +11 кг)) причем 3 последних я набрала с нового года))»— отметила избранница исполнителя. Она также показала свою фигуру в купальнике и пояснила об изменениях в ее теле.

После публикации кумира поклонники решили, что звезда родит мальчика, так как ее нынешнее интересное положение отличается от прошлых, когда на свет появились дочери. Впервые предпринимательница стала матерью в 2011 году, подарив Джигану наследницу Ариелу, в 2014 году у пары родилась дочь Лея, а в 2017 – малышка Майя.

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