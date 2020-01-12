Фёдор Бондарчук проиграл иск на сумму 11 миллионов рублей

Некоторое время назад режиссёр оформил в одном из банков РФ кредит, но не вернул его вовремя. Недавно Фёдор Бондарчук проиграл судебный иск от соответствующего учреждения на сумму 11 миллионов рублей.

Соответствующее заседание состоялось в конце 2019 года. Ранее Фёдор Бондарчук взял в российском банке кредит на вышеназванную сумму под 14% годовых. По слухам, за эти деньги профинансировали один из проектов знаменитости. В результате средства не были возвращены в организацию, которая недавно стала банкротом. Тем не менее, теперь учреждение пытается взыскать от кредиторов долги, в связи с чем на продюсера подали соответствующий иск, который суд частично удовлетворил. Об этом рассказали в пресс-службе государственного органа. Представители банка намеревались получить 12,5 миллионов, но адвокатам актера удалось снизить размер выплаты до 11 миллионов.

Бондарчук не приходил на заседания, но уже успел подать апелляцию, в которой хочет обжаловать судебное решение. Как считают журналисты, заявленная сумма не является большой для такого человека, как артист. Его новая картина «Вторжение» собрала в прокате примерно 800 миллионов рублей.

Сценарист может жить, ни в чем себе не отказывая. Не так давно он купил апартаменты в Брюсовом переулке, потратив на сделку 90 миллионов рублей. Сейчас актер трудится сразу над несколькими проектами, в том числе сериалами.

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