Лидер оппозиции Абхазии отметил роль РФ в урегулировании внутреннего кризиса

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания отметил роль заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева и помощника президента РФ Владислава Суркова в урегулировании внутриполитического кризиса в республике.

«Хотел бы отметить особую роль Российской Федерации. [Замсекретаря Совбеза РФ Рашид] Нургалиев и [помощник президента РФ Владислав] Сурков оказали особое содействие в урегулировании кризиса», – приводит слова лидера абхазской оппозиции ТАСС.

По его мнению, в настоящий момент можно говорить, что политический кризис в Абхазии преодолен. «У страны есть шанс для дальнейшего развития. (…) Удалось весь национальный накал направить в правильное русло», – подчеркнул Бжания.

Напомним, в воскресенье Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему в республике внезапно вспыхнул политический кризис и как с этим связано убийство воров в законе.

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