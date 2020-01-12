Лидер оппозиции Абхазии отметил роль РФ в урегулировании внутреннего кризиса

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания отметил роль заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева и помощника президента РФ Владислава Суркова в урегулировании внутриполитического кризиса в республике.
«Хотел бы отметить особую роль Российской Федерации. [Замсекретаря Совбеза РФ Рашид] Нургалиев и [помощник президента РФ Владислав] Сурков оказали особое содействие в урегулировании кризиса», – приводит слова лидера абхазской оппозиции ТАСС.
По его мнению, в настоящий момент можно говорить, что политический кризис в Абхазии преодолен. «У страны есть шанс для дальнейшего развития. (…) Удалось весь национальный накал направить в правильное русло», – подчеркнул Бжания.
Напомним, в воскресенье Рауль Хаджимба решил сложить полномочия президента Абхазии.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему в республике внезапно вспыхнул политический кризис и как с этим связано убийство воров в законе.
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Последнее: Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания отметил роль заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева и помощника президента РФ Владислава Суркова в урегулировании внутриполитического кризиса в республике. «Хотел бы отметить особую роль Российской Федерации. [Замсекретаря Совбеза РФ Рашид] Нургалиев и [помощник президента РФ Владислав] Сурков оказали особое содействие в урегулировании кризиса», – приводит слова лидера абхазской […]
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