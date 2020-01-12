Мотивом убийства журналистов в ЦАР следствие назвало ограбление, несмотря на выводы независимого расследования

Российские следователи пришли к выводу, что убийство трех журналистов из России в Центральной африканской республике в 2018 году было совершено с целью ограбления. Об этом сообщил замглавы СК Игорь Краснов, передает «Коммерсантъ».

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — заявил Краснов.

28 июля 2018 года режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко по туристическим визам прилетели в столицу ЦАР город Банги для съемок документального фильма о деятельности российской ЧВК Вагнера, которую также связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться», — рассказал Краснов.

Ранее центр «Досье» получил материалы уголовного дела национальной жандармерии ЦАР.

Согласно этим документам, еще в начале августа 2018 года следствие установило, что убийство было заранее спланировано («Эту ловушку устроили специально на [маршруте следования] троих россиян»); исполнители располагали информацией о графике перемещения потерпевших; убийство было преднамеренным; его исполнители были профессионалами.

Однако полученные доказательства открыто игнорировались либо замалчивались правоохранительными органами, считают авторы расследования. «Досье» напоминает, что уже на следующий день после трагедии версию о нападении десяти «арабоговорящих бандитов» придумывали сотрудники «М-Финанс» и «М-Инвест», принадлежащих Евгению Пригожину.

Ранее The Insider удалось связаться с сотрудником пригожинского РИА ФАН Кириллом Романовским, который дал российским журналистам контакт «фиксера Мартина», с чьей помощью, как уверены расследователи, журналистов заманили в ловушку. Романовский продолжает настаивать, что «фиксер Мартин» существовал в реальности и что сам он не имеет никакого отношения к убийству журналистов.

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Последнее: Российские следователи пришли к выводу, что убийство трех журналистов из России в Центральной африканской республике в 2018 году было совершено с целью ограбления. Об этом сообщил замглавы СК Игорь Краснов, передает «Коммерсантъ». «Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — заявил Краснов. […]