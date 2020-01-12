Xiaomi представила неубиваемую колонку Outdoor Bluetooth Speaker Mini за $15

12.01.2020, 21:47, Разное

Поклонники бренда Xiaomi скоро смогут порадовать себя неубиваемой компактной колонкой. Корпорация презентовала Outdoor Bluetooth Speaker Mini всего за $15.
Разработчики создали новинку в виде темной 86-миллиметровой шайбы, весом в 185 граммов. С помощью беспроводной связи Bluetooth 5.0 есть возможность подключиться к источнику сигнала. Радиус работы колонки составляет максимум 10 метров, а 2 динамика можно использовать для создания утонченного стереофонического звучания. Устройство функционирует за счет аккумулятора на 2000 мАч, а одного заряда хватит на 10-часовое наслаждение музыкой.

В аппарат Xiaomi установили высококачественный микрофон с приспособлением подавления эха, что позволяет разговаривать по телефону на громкой связи. Outdoor Bluetooth Speaker Mini со стандартом IP55 защищена от влаги. Для зарядки девайса стоимостью $15 присутствует разъём USB Type-C.



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Последнее: Поклонники бренда Xiaomi скоро смогут порадовать себя неубиваемой компактной колонкой. Корпорация презентовала Outdoor Bluetooth Speaker Mini всего за $15. Разработчики создали новинку в виде темной 86-миллиметровой шайбы, весом в 185 граммов. С помощью беспроводной связи Bluetooth 5.0 есть возможность подключиться к источнику сигнала. Радиус работы колонки составляет максимум 10 метров, а 2 динамика можно использовать […]

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