Insta360 продемонстрировала флагманскую модульную камеру One R

12.01.2020, 21:47, Разное

По мнению экспертов, Insta360 One R – самая амбициозная экшн-камера, которой по силам конкурировать с GoPro Hero Max. Помимо солидного софта, стоит выделить и действительно мощное аппаратное обеспечение. Главной особенностью девайса однозначно является модульная конструкция.
Девайс состоит из нескольких частей: батарея — основание, а модули контроллера и камеры расположены сверху. Доступно 3 версии камеры: широкоугольная 4К с записью до 60 кадров в секунду, 360-градусная 5,7К-камера, а также 5,3К-камера, оснащенная сенсором Leica. Их стоимость составит 300, 480 и 550 долларов соответственно.

Среди других особенностей новинки водонепроницаемость даже на 5-метровой глубине. Помимо этого, покупатель сможет приобрести специальный чехол для подводных съёмок, что позволит ему погружаться на 60-метровую глубину. Выделяются и продвинутые программные возможности, обещающие сделать редактирование отснятого материала простым и приятным.



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