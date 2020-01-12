Танк Т-72 уцелел после попадания противотанковой ракеты в Сирии

В интернете опубликовали видео поражения российского танка Т-72 противотанковой ракетой. Несмотря на точное попадание грозного орудия, отечественная бронемашина уцелела.
Российское вооружение считаются одним из наиболее эффективных на планете. И этот факт недавно был доказан в очередной раз. На одном из интернет-ресурсов появились кадры попадания в отечественный танк ракеты.
При этом после попадания в бронемашину снаряда она не вышла из строя. Видео было снято на территории Сирии, где российские военные участвуют в антитеррористической операции. Боевики прицельно выстрелили в Т-72, однако не смогли уничтожить его.
Остаться целым транспортному спецсредству помогла вовремя сработавшая комплексная динамическая защита. Ранее аналогичный случай произошел с танком Т-62. В декабре минувшего, 2019 года он был атакован управляемым снарядом противника.
Однако бронемашина не только уцелела, не загорелась и не взорвалась, но и не получила слишком заметных внешних повреждений. Теперь к списку неубиваемой российской военной техники добавилось новое поколение танков.
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