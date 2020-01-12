ЦБ: россияне смогут забрать пенсионные накопления по новой схеме после уплаты подоходного налога

По новой пенсионной схеме россияне смогут забрать все свои накопления при выходе на пенсию, заплатив подоходный налог (сейчас 13%), или приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом рассказал «Российской газете» первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Гарантированный пенсионный план (ГПП) должен сменить обязательные пенсионные накопления, которые заморожены с 2014 года. Согласно нему, выплаты накоплений должны будут начаться или через 30 лет после их начала, или при достижении пенсионного возраста — что будет раньше.

Швецов объяснил, что стандартный план рассчитан на 15-20 лет, однако каждые два года его будут пересматривать и продлевать еще на два. «С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план», — отметил он.

Законопроект о ГПП опубликовал Минфин в октябре прошлого года. Планируется, что новая пенсионная система станет добровольной, а стимулировать людей на участие в ней власти собираются с помощью налоговых льгот. При этом Минфин решил убрать схему, которая позволила бы гражданам обналичить замороженные в 2014 году накопления.

Источник: Новая газета

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Последнее: По новой пенсионной схеме россияне смогут забрать все свои накопления при выходе на пенсию, заплатив подоходный налог (сейчас 13%), или приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом рассказал «Российской газете» первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Гарантированный пенсионный план (ГПП) должен сменить обязательные пенсионные накопления, которые заморожены с 2014 года. Согласно нему, выплаты накоплений должны будут начаться […]