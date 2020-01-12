Гонконгский вопрос

Небольшое практическое дополнение к черновику письма https://colonelcassad.livejournal.com/5556322.html, направленному украинским посольством в Пекине.

В письме указывалось, что Украина заинтересована в том, чтобы Китай и далее не признавал Крым в обмен на то, что Украина и дальше будет поддерживать позицию Китая по вопросам Гонконга, Тайваня, Тибета и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

«Украина признательна КНР за неизменную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, актуальную, прежде всего, в контексте развязанной против нее агрессии со стороны Российской Федерации. Для украинской стороны особенно важно, чтобы Китай не признавал незаконную аннексию Крыма и нелегитимный референдум 2014 года, избегал официальных контактов с незаконным правительством временно оккупированного Крыма, воздерживался от участия в связанных с полуостровом экономических и культурных мероприятиях, а также не допускал визитов на оккупированную территорию китайских чиновников и бизнесменов. Киев был бы очень признателен Пекину за дальнейшее соблюдение этих условий в ситуации вокруг Крыма. В рамках реализации политики взаимности в отношениях Украины и Китайской Народной Республики, новое руководство Украины готово продолжать поддерживать официальную позицию Китайской Народной Республики по вопросам Тибета, Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района на основе безусловного приоритета вопросов территориальной целостности и суверенности Китайской Народной Республики».

Разумеется, это вступает в противоречие с политикой США на расшатывание стабильности в Китае через провокацию протестных настроений и оспаривание территориальной целостности страны. Тут стоит обратить внимание, что на территории Украины действует достаточно классическая грантоедская структура «Free Hong Kong Center», чью деятельность достаточно наглядно демонстрируют мероприятия вроде «Чему Украина научила Гонконг».

Ну так вот. Осенью прошлого года эти грантоеды публично жаловались https://cutt.ly/Srliimr, что китайские агенты проникли на Украину и, действуя совместно с украинскими властями, угнетают «борцов за свободу Гонконга».

«Китайские агенты, нажимают на украинских законодателей, чтобы выступать против Free Hong Kong Center и Liberal Democratic League of Ukraine».

Как заявляет издание «Киев-Пост», Китай с помощью депутатов «Слуги Народа» борется против «групп гражданского общества», которые поддерживают антикитайские протесты в Гонконге.

«Сотрудники посольства Китая в Киеве лоббируют законодателей партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского, чтобы они выступали против украинских групп гражданского общества, которые поддерживают активистов движения за демократию в Гонконге, заявил информатор, близкий к правительству.

Источники, близкие к ситуации, сообщили Kyiv Post 8 октября, что на одного известного законодателя из Kyiv Post оказывалось прямое давление со стороны так называемых «китайских агентов», и добавили, что весьма вероятно, что другие окажутся под аналогичным давлением.

Компании из базирующейся в Киеве Либерально-демократической лиги Украины (LDLU) и Центра свободного Гонконга (FHKC), двух групп гражданского общества, которые близки к протестующим за независимость в Гонконге, подтвердили Kyiv Post, что такое давление оказывалось на законодателей лояльных президенту.

Они сказали, что боятся такого развития событий и находятся в процессе подачи многочисленных жалоб полиции.

У FHKC всего 10 активных членов в Киеве. Но эта группа является частью LDLU, состоящей из 150 членов, которая, в свою очередь, является частью Международной федерации организаций либеральной молодежи и организаций гражданского общества Европейской либеральной молодежи.

Многочисленные звонки, сделанные Kyiv Post на номера, связанные с двумя различными отделами посольства Китая в Киеве, остались без ответа 8 октября. Посольство Китая неоднократно игнорировало запросы на получение комментариев от Kyiv Post.

Утверждение о разоблачителях исходит из авторитетного и надежного источника в украинском парламенте, который первоначально говорил с уважаемой третьей стороной, которая также близка к законодателям «Слуги народа». Затем эта третья сторона передала достоверную информацию в Kyiv Post.

Согласно жалобе, по крайней мере один депутат, близкий к Зеленскому, подвергся прямому давлению со стороны предполагаемых сотрудников китайского посольства, которые не являются известными дипломатами, но являются возможными «агентами». Предполагаемые китайские агенты затем заставили этого человека вмешаться таким образом, который угрожает деятельности и членам групп гражданского общества ЛНП и ФХКК.

Предполагаемые агенты заявили, что хотят передать свое дело генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке и руководителю аппарата Зеленского Андрею Богдану с просьбой заставить их выступить против групп и их членов. Агенты якобы обвинили эти группы в обучении и поддержке активистов демократического движения в Украине, а затем отправили их обратно в Гонконг».

Далее здесь.https://cutt.ly/HrliIFi

Итак, мы видим, что «третья сторона» через грантоедские структуры пытается привлечь внимание к контактам Китая с Украиной, где Китай интересует прекращение деятельности антикитайских организаций на территории Украины.

При этом, в опубликованном письме Украина фактически соглашается поддерживать Китай по вопросу Гонконга, что, конечно, противоречит устремлениям грантоедов и их хозяев. Как не трудно заметить, попытки Китая приобрести концерн «Антонов» встретили серьезное противодействие со стороны США. Попытки Китая давить на депутатов из фракции «Слуга Народа» в Верховной раде вызвали утечки сведений о китайском давлении через грантоедские структуры. Можно ожидать, что и позиция Украины по поводу Гонконга также будет подвергаться давлению со стороны США.

Источник: Colonel Cassad

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