Великобритания, Германия и Франция призвали Иран соблюдать условия ядерного соглашения

Лидеры Великобритании, Германии и Франции в воскресенье призвали Иран вернуться к соблюдению в полном объеме соглашения по ядерной программе, заключенного им с мировыми державами, и воздерживаться от дальнейшего применения насилия.
«Мы призываем Иран отменить все меры, которые не соответствуют соглашению, и вернуться к его полному соблюдению», – говорится в заявлении лидеров трех стран, опубликованном администрацией президента Франции Эммануэля Макрона.
«Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших насильственных действий и распространения [ядерного оружия], и мы по-прежнему готовы работать с Ираном по этой повестке, чтобы сохранить стабильность в регионе», – добавили они.
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Последнее: Лидеры Великобритании, Германии и Франции в воскресенье призвали Иран вернуться к соблюдению в полном объеме соглашения по ядерной программе, заключенного им с мировыми державами, и воздерживаться от дальнейшего применения насилия. «Мы призываем Иран отменить все меры, которые не соответствуют соглашению, и вернуться к его полному соблюдению», – говорится в заявлении лидеров трех стран, опубликованном администрацией […]
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