Соседи рассказали о событиях в московской квартире, из которой выпала модель

Жители московского дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус, рассказали, что происходило в ныне опечатанной квартире внука режиссера Никиты Михалкова в ночь инцидента.
Соседи рассказали изданию «Московский комсомолец», что в дом на Трехпрудном переулке пришли три пары парней и девушек. Через некоторое время они ушли, но потом вернулись.
«Может, забыли чего? Только им уже никто не открыл. Потом другие соседи шум слышали, в стену стучали», – рассказал один из жильцов.
По его словам, молодой человек модели, внук Михалкова Андрей Баков, редко бывал дома. Он сообщил также, что в настоящее время квартира опечатана.
В свою очередь кастинг-директор Пунтус Дмитрий рассказал, что девушка сотрудничала с модельным агентством и часто летала на съемки в Европу. По его словам, Пунтус была ответственным человеком и не могла «пуститься во все тяжкие» накануне важного мероприятия – 14 января модель планировала лететь в Париж.
Он добавил, что Пунтус давно встречалась с молодым человеком по имени Назар. «А вот про внука Михалкова я впервые услышал после происшествия», – приводит «МК» его слова.
Ранее сообщалось, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.
Сейчас девушка в реанимации. По информации близких модели, ее состояние оценивается как тяжелое, но она находится в сознании.
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Последнее: Жители московского дома, из окна которого выпала модель Ксения Пунтус, рассказали, что происходило в ныне опечатанной квартире внука режиссера Никиты Михалкова в ночь инцидента. Соседи рассказали изданию «Московский комсомолец», что в дом на Трехпрудном переулке пришли три пары парней и девушек. Через некоторое время они ушли, но потом вернулись. «Может, забыли чего? Только им уже […]
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