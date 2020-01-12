Мнение: Новые иски

Нафтогаз готовит новые иски к России за конфискованные у него в Крыму активы. Сумма исков — 7 млрд долларов. И у этой истории есть своя предыстория. Буквально свежая. В предновогодний период было заявлено, что пакетное соглашение с Украиной по заключению нового транзитного договора включает в себя отказ Нафтогаза от всех ранее поданных исков, по которым нет судебного решения, и обнуления всех претензий, которые не касаются исполнения заключенного нового транзитного договора. Ну, то есть — "с чистого листа".

Однако теперь выяснилось, что никакого чистого листа нет и не предвидится. Мало того, вице-премьер Козак сообщил, что у Нафтогаза есть право подать подобный иск.

Перечень грандиозных побед, как выясняется, неисчерпаем. Впрочем, что касается Крыма, тут, конечно, все заслуги целиком на Кремле. Уже сейчас можно понять, какими будут следующие иски. После возвращения Донбасса в родную гавань новые требования будут касаться восстановления региона, а все разговоры о том, что "настамнет и небыло" даже для внутренней российской территории выглядят совершенно неубедительно. Для международных судов — так тем более. А платить придется, понятно, по решению суда. И заплатят, как заплатили 3 миллиарда перед новым годом. Под разговоры о том, что "это мудрое решение, потому что последствия были бы еще хуже".

Ну, а вишенкой, понятно, станет Крым. Который, говоря откровенно, мало чем отличается от других непризнанных территорий. ДНР-ЛНР, Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья. То, что после ухода Путина эта тема вернется в оборот, никаких сомнений не вызывает. Сейчас ее отложили, но и только. Расплачиваться за путинские авантюры мы будем поколениями, тут уже точно сомнений нет.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Нафтогаз готовит новые иски к России за конфискованные у него в Крыму активы. Сумма исков — 7 млрд долларов. И у этой истории есть своя предыстория. Буквально свежая. В предновогодний период было заявлено, что пакетное соглашение с Украиной по заключению нового транзитного договора включает в себя отказ Нафтогаза от всех ранее поданных исков, по которым […]