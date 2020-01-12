Помпео выступил с заявлением в связи с 10-летием землетрясения на Гаити

12.01.2020, 21:14, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье выступил с заявлением в связи с десятой годовщиной разрушительного землетрясения на Гаити.

«Сегодня США вместе с народом Гаити и международным сообществом… вспоминают о разрушительном землетрясении, произошедшем 12 января 2010 года, – говорится в заявлении. – Мы храним память о погибших и размышляем о мужестве, героизме и силе жителей Гаити, которые по-прежнему стремятся к строительству страны, которая чтит память о погибших, а также обеспечивает достоинство и процветание для них самих и их семей».

Госсекретарь подтвердил приверженность США к повышению готовности и сопротивляемости региона в условиях природных катастроф в рамках Партнерства США и стран Карибского бассейна в области устойчивости к стихийным бедствиям .

«Мы также являемся твердыми приверженцами безопасного и процветающего Гаити и лучшего будущего гаитянского народа», – говорится в заявлении Помпео.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: «Президент» самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку, сообщили российские информагентства. Как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на «вице-президента» сепаратистской республики Аслана Барцица, Хаджимба ушел в отставку, «чтобы не было кровопролития». Отставка Хаджимбы произошла на фоне акций протеста в Сухуми, начавшихся в четверг. Демонстранты требовали аннулировать результаты сентябрьских выборов, в результате которых Хаджимба набрал […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика