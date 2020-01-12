Помпео выступил с заявлением в связи с 10-летием землетрясения на Гаити

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье выступил с заявлением в связи с десятой годовщиной разрушительного землетрясения на Гаити.

«Сегодня США вместе с народом Гаити и международным сообществом… вспоминают о разрушительном землетрясении, произошедшем 12 января 2010 года, – говорится в заявлении. – Мы храним память о погибших и размышляем о мужестве, героизме и силе жителей Гаити, которые по-прежнему стремятся к строительству страны, которая чтит память о погибших, а также обеспечивает достоинство и процветание для них самих и их семей».

Госсекретарь подтвердил приверженность США к повышению готовности и сопротивляемости региона в условиях природных катастроф в рамках Партнерства США и стран Карибского бассейна в области устойчивости к стихийным бедствиям .

«Мы также являемся твердыми приверженцами безопасного и процветающего Гаити и лучшего будущего гаитянского народа», – говорится в заявлении Помпео.

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