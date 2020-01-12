Герман Стерлигов назвал плюс от роста цен на хлеб

12.01.2020, 21:12, Новости дня

Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал экспертные оценки, согласно которым в РФ может подорожать черный хлеб.

В комментарии телеканалу «360» он заявил, что в магазинах продают «отравленную химикатами» продукцию, при выпечке которой используют дрожжи. Вне зависимости от стоимости, такой хлеб есть нельзя, считает Стерлигов.

«Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы», – сказал он.

Стерлигов призвал потребителей уехать из города и самим сеять рожь, чтобы не зависеть от ценовой политики магазинов.

«И тогда все будет хорошо. И детки будут при деле, и сами люди будут здоровы, и настроение у них будет хорошее», – считает предприниматель.

По мнению экспертов, оценку которых приводит РИА «Новости», из-за плохого урожая в прошлом году и исторически низких запасов розничные цены на хлеб из ржаной муки могут вырасти.

Ранее были названы регионы с самым дорогим хлебом.



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