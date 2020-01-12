Мнение: Всё кончено

В социальных сетях стали появляться сообщения о запусках фейерверков. Одно из крупнейших СМИ Libya Al Ahrar TV тут же выложило видеозапись праздничного салюта в самом центре столицы, а радостные жители заполонили продуктовые магазины. Еще бы, такой повод – долгожданное перемирие.

С 2014 года в Ливии проходит антитеррористическая операция «Аль-Карама», в рамках которой было принято освободить страну от боевиков, находящихся в Триполи и на северо-западе государства. Впервые о возможном перемирии стали говорить 8 января после встречи в Стамбуле президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Во время переговоров российский лидер предложил турецкому коллеге ввести в Ливии режим прекращения огня в ночь на 12 января. Эрдоган идею всецело поддержал.

Не осталась в стороне и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая выразила надежду, что процессу перемирия, инициированному двумя лидерами, быть.

Обе стороны конфликта — правительство национального согласия в Триполи (ПНС) и власти страны совместно с Ливийской национальной армией (ЛНА) – решение двух глав поприветствовали и сразу объявили о немедленном прекращении огня.

Однако недолго счастье длилось: уже спустя 40 минут после начала действия режима, позиции ЛНА были обстреляны в районе аль-Машруа. Террористы так называемого ПНС атаковали пехотные батальоны, используя при этом все виды вооружений, в частности, артиллерию, больше, чем по одному направлению. Кроме того, в Twitter появилась информация, что боевики ПНС применили оружие и в районе Аль-Хадба.

Ситуация выглядит следующим образом: ЛНА добросовестно выполнили все условия договоренности, в то время, как ПНС решили их попросту проигнорировать. Чем руководствуется Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем – остаётся только догадываться.

Тем временем за шесть лет гражданской войны пострадало и погибло непомерное количество мирных жителей, и потому мир находится в ожидании скорейшего перемирия обеих сторон.

Источник: Теория элит

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