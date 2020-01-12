Хаджимба: «Я ушел с поста президента Абхазии»

Вице-президент Абхазии Барциц сообщил об отставке президента Хаджимбы во имя сохранения стабильности в стране. Об этом пишет ТАСС.
«Да, я ушел», — подтвердил Хаджимба «Интерфаксу». Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии, Р.Хаджимба сказал: «Жизнь покажет».
Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов, на которых Рауль Хаджимба опередил одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинию всего на 1%.
Парламент Абхазии предложил Хаджимбе уйти в отставку, но он отказался это сделать. Верховный суд отменил результаты второго тура выборов. Новые выборы, по решению ЦИК, пройдут 22 марта.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова попала сегодня под колеса автомобиля Mercedes, за рулем, предположительно, находилась девушка. Примечательно, что знаменитость отмечает в этот день 53-летие. Как уточнила помощница Ренаты Литвиновой, актриса прогуливалась по Тверской улице, когда, по сведениям очевидцев, внезапно оказалась на проезжей части. В этот момент недалеко от McDonald’s ехала девушка за рулем […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- СМИ: Приставы разыскивают Ольгу Бузову из-за долгов по ЖКХ / 24 декабря
- Обыски у Зверобой – индикатор недолговечности власти / 28 ноября
- В стиле фламенко: королева Максима и король Виллем-Александр опубликовали необычную рождественскую открытку / 24 декабря
- На аукционе за 13 миллионов долларов продали 3500-сильный тягач Thor 24 / 29 ноября
- В Госдуме объяснили дедовщину отличиями в менталитете военнослужащих разных национальностей / 24 ноября
- Брак с Богомоловым оказался последним для Собчак / 5 декабря
- Мнение: Кургинян vs леваки, 10 серия: как леваки работают на развал России / 8 декабря
- Мнение: Мировая с насильником или финал «развода» богача на деньги? / 20 декабря