Хаджимба: «Я ушел с поста президента Абхазии»

12.01.2020, 20:57, Новости дня

Вице-президент Абхазии Барциц сообщил об отставке президента Хаджимбы во имя сохранения стабильности в стране. Об этом пишет ТАСС.

«Да, я ушел», — подтвердил Хаджимба «Интерфаксу». Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии, Р.Хаджимба сказал: «Жизнь покажет».

Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов, на которых Рауль Хаджимба опередил одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинию всего на 1%.

Парламент Абхазии предложил Хаджимбе уйти в отставку, но он отказался это сделать. Верховный суд отменил результаты второго тура выборов. Новые выборы, по решению ЦИК, пройдут 22 марта.



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