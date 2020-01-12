В Афганистане 16 человек стали жертвами снегопада

В Афганистане 12 января 16 человек стали жертвами снегопада. Об этом сообщил 1 TVNews.

Они погибли в результате обрушения кровли в домах на западе и юге Афганистана.

В провинции Герат в районе Инджил погибли шесть человек, в том числе женщины и дети. Еще два человека погибли в районе Адраскан.

В городе Кандагар обрушение кровли привело к восьми жертвам. Еще 14 человек получили ранения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: «Президент» самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку, сообщили российские информагентства. Как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на «вице-президента» сепаратистской республики Аслана Барцица, Хаджимба ушел в отставку, «чтобы не было кровопролития». Отставка Хаджимбы произошла на фоне акций протеста в Сухуми, начавшихся в четверг. Демонстранты требовали аннулировать результаты сентябрьских выборов, в результате которых Хаджимба набрал […]