В Афганистане 16 человек стали жертвами снегопада

В Афганистане 12 января 16 человек стали жертвами снегопада. Об этом сообщил 1 TVNews.
Они погибли в результате обрушения кровли в домах на западе и юге Афганистана.
В провинции Герат в районе Инджил погибли шесть человек, в том числе женщины и дети. Еще два человека погибли в районе Адраскан.
В городе Кандагар обрушение кровли привело к восьми жертвам. Еще 14 человек получили ранения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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