В Афганистане 16 человек стали жертвами снегопада

12.01.2020, 20:54, Новости дня

В Афганистане 12 января 16 человек стали жертвами снегопада. Об этом сообщил 1 TVNews.

Они погибли в результате обрушения кровли в домах на западе и юге Афганистана.

В провинции Герат в районе Инджил погибли шесть человек, в том числе женщины и дети. Еще два человека погибли в районе Адраскан.

В городе Кандагар обрушение кровли привело к восьми жертвам. Еще 14 человек получили ранения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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