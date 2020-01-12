США стремятся поддержать голоса протеста в Иране

Администрация Трампа в воскресенье попыталась усилить голоса несогласных в Иране. Это произошло в ситуации, когда Тегеран сначала отрицал, но затем признал, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет.

Министр обороны Марк Эспер заявил, что уличные протесты в Тегеране показывают, что иранский народ жаждет получить более подотчетное правительство.

«Вы видите, как иранцы поднимаются и заявляют о своих правах, о своем стремлении к более эффективному правительству, к другому режиму», – сказал Эспер.

Он выступил в воскресных передачах на двух телеканалах, в то время как советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен дал интервью трем другим каналам.

О’Брайен дал понять, что США усматривают в настоящем моменте возможность усилить давление на лидеров Ирана, которые и так испытывают огромное напряжение из-за американских экономических санкций, которые практически лишили Иран основного источника доходов – нефтяного экспорта.

«Думаю, что режим переживает очень плохую неделю, – сказал О’Брайен. – Этот режим еще не оправился от максимального давления, они не оправились от своей некомпетентности в сложившейся ситуации, и жителей Ирана это просто достало».

Советник Белого дома добавил, что смена режима не является политикой США.

«Надеюсь, в какой-то момент у народа Ирана появится возможность избрать собственное правительство и находиться под властью лидеров, которых они выбрали», – сказал О’Брайен.

В Тегеране в воскресенье было развернуто большое количество силовиков в ожидании новых протестов.

По словам, Эспера, Иран заслуживает похвалы за то, что он взял ответственность за крушение самолета.

«Чутье подсказывало мне, что это был несчастный случай», – сказал он, отметив, что хотя иранские власти изначально говорили об американской пропаганде, в конечном итоге они «поступили правильно», признав свою вину.

В результате крушения украинского самолета в среду погибли все 176 человек, которые находились на борту. Большая часть пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

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