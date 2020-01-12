Мнение: Бёдра Бородиной

Ксения Бородина выставила в Инстаграме очень странную фотографию.



Фото: Соцсети

Видимо, глупая Ксения так старательно прятала сало на животе под глухими бабушкиными трусами, так упорно натягивала эти самые трусы до подмышек, чтобы визуально удлинить короткие ноги, что оставила без внимания бёдра.

А бёдра у неё, на мой взгляд, просто отвратительны.



Рыхлые, бугристые, тёткины бёдра — прямое свидетельство образа жизни Бородиной.

Сахар. Алкоголь. Никотин. Отсутствие физических нагрузок. Следы всего этого и не только я вижу на вялых ляжках Ксении.

А вот сама она не видит, как не видит, устремив вдаль свой коровий взгляд, то ли каплю выделений, то ли camel toe на своих уродливых панталонах.

Кривая, сутулая бабёнка с мягкими, толстыми руками и рыхлыми бёдрами не знающей дорогу в спортзал 50-летней тётки.

Золотая, блин, антилопа. Видимо, от слова «анти». Анти-секс. Анти-интеллект. И даже Анти-жопа.

Больше всего в женской фигуре я ненавижу рыхлые бёдра. Вот прям выворачивает при одном их виде.

А у вам что больше всего не нравится в женских фигурах? Какой недостаток не прощаете?

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Источник: Лена Миро

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