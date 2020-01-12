Вице-президент Абхазии отказался возглавить республику

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что не может стать временно исполняющим обязанности президента республики после отставки с этого поста Рауля Хаджимбы.
Барциц заявил, что Хаджимба «принял единственно правильное решение во имя того, чтобы в такое время люди не столкнулись и не было жертв». Он подчеркнул, что решение было принято добровольно.
«Я не могу исполнять обязанности [президента Абхазии] по той причине, что суд принял такое решение (отменил решение ЦИК об итогах выборов президента – прим. ВЗГЛЯД), я не был до этого вице-президентом», – приводит его слова ТАСС.
«Я не могу быть исполняющим обязанности президента, скорее всего, будет премьер-министр, в соответствии с конституцией», – сказал он.
В свою очередь спикер парламента республики Валерий Кварчия также сообщил, что исполнять обязанности президента, вероятно, будет премьер-министр, но отметил, что этот вопрос пока не решен до конца. «Это пока вопрос переговоров», – сообщил он.
Ранее в воскресенье президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить полномочия.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.
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