Мнение: А ВЫ ещё не боитесь за ваших детей в России?

12.01.2020, 20:33, Разное

ТРИ(!!!) СТАТЬИ в ОДНОМ номере.
Первая:
«Татьяна наблюдалась и рожала в московском роддоме № 27.
-… ребёнок начал задыхаться. Врачи сделали укол эпидуральной анестезии, из-за этого прекратилась родовая деятельность… Трое мужчин и Сармосян держали меня за руки и за ноги, по бокам давили на живот, пытаясь вытолкнуть ребёнка…
По словам Татьяны, врач, желая повысить показатель естественных родов, отказывала мамочкам в кесаревом сечении…
— Врачи пришли к моей жене и сказали, что она убила ребёнка, потому что не хотела тужиться… Сейчас наша дочка — глубокий инвалид…
Ещё три семьи обратились в прокуратуру с заявлением на этого же врача. У всех такая же история: дети-инвалиды, один ребёнок умер при родах, один мальчик до сих пор в коме…»

Вторая:
«Заразили ВИЧ в больнице!
Пять пациентов, среди которых трое детей, заразили ВИЧ-инфекцией! Прямо там, в медицинском учреждении!..
Но как такое возможно? Неужто использовали один шприц на всех?
Выяснилось, что заражение произошло через внутривенный периферический венозный катетер…
— Было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц…»

Третья:
«Умереть при проверке на аппендицит в XXI веке…
Больше голоса дочки Наталья уже никогда не услышит…
Хирург Лариса Костик ввела трубку Кате в живот под общим наркозом и так ввела, что повредила два крупных кровеносных сосуда. У девушки началось сильное внутреннее кровотечение…
Дело закрыли (И почему меня айзэн не удивляет, учитывая, «в какой удивительной и прекрасной стране мы живём»? — Лев)… Врач выплатила маме девушки 30 тыс. руб. И всё. Костик снова режет, оперирует…
… про «нетвёрдость рук» Костик известно не в первый раз! В 2014 году мы писали про другую жертву…
Отзывы от пациентов Костик в интернете такие, что волосы встают дыбом. Неужели не страшно, не стыдно калечить и убивать людей?..»
И ВАМ, Свидетели «Великой» России, не стыдно заставлять тех, кто не состоит в вашей секте, считать эту страну, где вот такая медицина, великой и прекрасной? Ну ничего, когда ВАШИ дети вот в такие больницы, где убивают в процессе обследования на аппендицит и заражают СПИДом, попадут, ещё будет время таки подумать и про величие, и про «лучшую в мире страну», и про свой ура-патриотизм. Только как бы поздно тогда не было…

Источник: Достало



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Последнее: ТРИ(!!!) СТАТЬИ в ОДНОМ номере.Первая:«Татьяна наблюдалась и рожала в московском роддоме № 27.-… ребёнок начал задыхаться. Врачи сделали укол эпидуральной анестезии, из-за этого прекратилась родовая деятельность… Трое мужчин и Сармосян держали меня за руки и за ноги, по бокам давили на живот, пытаясь вытолкнуть ребёнка…По словам Татьяны, врач, желая повысить показатель естественных родов, отказывала мамочкам […]

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