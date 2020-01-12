Мнение: А ВЫ ещё не боитесь за ваших детей в России?

ТРИ(!!!) СТАТЬИ в ОДНОМ номере.

Первая:

«Татьяна наблюдалась и рожала в московском роддоме № 27.

-… ребёнок начал задыхаться. Врачи сделали укол эпидуральной анестезии, из-за этого прекратилась родовая деятельность… Трое мужчин и Сармосян держали меня за руки и за ноги, по бокам давили на живот, пытаясь вытолкнуть ребёнка…

По словам Татьяны, врач, желая повысить показатель естественных родов, отказывала мамочкам в кесаревом сечении…

— Врачи пришли к моей жене и сказали, что она убила ребёнка, потому что не хотела тужиться… Сейчас наша дочка — глубокий инвалид…

Ещё три семьи обратились в прокуратуру с заявлением на этого же врача. У всех такая же история: дети-инвалиды, один ребёнок умер при родах, один мальчик до сих пор в коме…»

Вторая:

«Заразили ВИЧ в больнице!

Пять пациентов, среди которых трое детей, заразили ВИЧ-инфекцией! Прямо там, в медицинском учреждении!..

Но как такое возможно? Неужто использовали один шприц на всех?

Выяснилось, что заражение произошло через внутривенный периферический венозный катетер…

— Было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц…»

Третья:

«Умереть при проверке на аппендицит в XXI веке…

Больше голоса дочки Наталья уже никогда не услышит…

Хирург Лариса Костик ввела трубку Кате в живот под общим наркозом и так ввела, что повредила два крупных кровеносных сосуда. У девушки началось сильное внутреннее кровотечение…

Дело закрыли (И почему меня айзэн не удивляет, учитывая, «в какой удивительной и прекрасной стране мы живём»? — Лев)… Врач выплатила маме девушки 30 тыс. руб. И всё. Костик снова режет, оперирует…

… про «нетвёрдость рук» Костик известно не в первый раз! В 2014 году мы писали про другую жертву…

Отзывы от пациентов Костик в интернете такие, что волосы встают дыбом. Неужели не страшно, не стыдно калечить и убивать людей?..»

И ВАМ, Свидетели «Великой» России, не стыдно заставлять тех, кто не состоит в вашей секте, считать эту страну, где вот такая медицина, великой и прекрасной? Ну ничего, когда ВАШИ дети вот в такие больницы, где убивают в процессе обследования на аппендицит и заражают СПИДом, попадут, ещё будет время таки подумать и про величие, и про «лучшую в мире страну», и про свой ура-патриотизм. Только как бы поздно тогда не было…

Источник: Достало

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Последнее: ТРИ(!!!) СТАТЬИ в ОДНОМ номере.Первая:«Татьяна наблюдалась и рожала в московском роддоме № 27.-… ребёнок начал задыхаться. Врачи сделали укол эпидуральной анестезии, из-за этого прекратилась родовая деятельность… Трое мужчин и Сармосян держали меня за руки и за ноги, по бокам давили на живот, пытаясь вытолкнуть ребёнка…По словам Татьяны, врач, желая повысить показатель естественных родов, отказывала мамочкам […]