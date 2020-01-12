Путин и Макрон говорили об Украине – пресс-служба Кремля

12 января президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого поднималась тема Украины. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.
«Затрагивались тематика внутриукраинского конфликта», – сказано в сообщении.
Подробностей обсуждения войны на Донбассе в Кремле не привели.
Помимо Украины, Макрон и Путин обсуждали, по данным пресс-службы российского президента, ситуацию в Ливии и Сирии.
Французская сторона пока не публиковала свою версию разговора.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Макрон и Путин обсуждали Украину в ходе телефонного разговора 3 января 2020 года. По версии Кремля, лидеры позитивно оценили обмен удерживаемыми лицами между украинскими властями и ОРДЛО.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 12 января президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого поднималась тема Украины. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля. «Затрагивались тематика внутриукраинского конфликта», – сказано в сообщении. Подробностей обсуждения войны на Донбассе в Кремле не привели. Помимо Украины, Макрон и Путин обсуждали, по данным пресс-службы российского президента, ситуацию в Ливии […]
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