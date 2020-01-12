Sunday Times — калифорнийские школы оборудуют переносными туалетами — на случай нападения стрелков

В Калифорнии в учебных классах установили переносные туалеты на случай, если ученикам придётся забаррикадироваться в помещении из-за появления стрелка на территории школы, пишет The Sunday Times. По словам одного из местных учителей, эта инициатива очень много говорит об образе мыслей американских чиновников, которые уверены в том, что решить проблему стрельбы в школах не удастся и поэтому нужно приспосабливаться.



Reuters

В Калифорнии многим учащимся, вернувшимся после рождественских каникул в школы, предстоит учиться в классах с одним нововведением, пишет The Sunday Times со ссылкой на письмо одного из местных учителей Томаса Смита. Речь идёт о примитивных переносных туалетах, которые будут использоваться в случае так называемого локдауна, — запрета покидать учебные помещения из-за присутствия в здании или его окрестностях вооружённого человека.

По словам Смита, установка переносных туалетов в классах «очень много говорит о том, что думают американские чиновники о проблеме применения огнестрельного оружия в школах: стрельба в школах и дальше будет происходить, так что давайте просто приспосабливаться».

В США учения по локдауну, как отмечается в статье, проводятся почти во всех образовательные учреждениях: от начальной школы до университетов. Начинается всё с сигнала тревоги, поскольку на этом этапе может возникнуть некоторое замешательство.

«В своё время, когда в школе срабатывала пожарная тревога, мы все знали, что нам следует покинуть помещение, — заявил Стэн Мэнтус, курирующий школы округа Вентура. — Теперь нам известно, что стрелки часто включают тревогу, чтобы вынудить людей покинуть классы. Поэтому мы говорим детям ждать объявления. Если действует активный стрелок, то им говорят забаррикадироваться в классе, держаться подальше от окон и спрятаться под столами».

Классы оснащаются засовами так, чтобы двери можно было закрывать изнутри. На протяжении последних двух лет все школы округа Вентура были оборудованы металлическими дверями и небьющимися окнами. Эта инициатива дорого обошлась стеснённой в средствах государственной школьной системе.

Помимо этого, полицейские обучают учителей приёмам выживания, которые можно использовать в случае вооружённого нападения.

«Бегите, прячьтесь или боритесь» — вот стандартный совет: бегите с территории школы, если горизонт чист, прячьтесь, если вы находитесь там, где можно закрыть двери и не высовываться, боритесь, если единственная альтернатива для вас смерть.

«Мы обучаем их тому, что если вы не можете бежать и не можете спрятаться, то будьте готовы бороться», — заявил капитан Джеймс Фрайхофф, новый начальник полиции в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния.

Как отмечает The Sunday Times, американские школы тесно сотрудничают не только с полицейскими, но и с социальными службами, чтобы оценить возможные угрозы и выявить нестабильных личностей до того, как те возьмутся за оружие. Кроме того, школы призывают учеников сообщать о своих одноклассниках, которые ведут себя необычно.

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Последнее: В Калифорнии в учебных классах установили переносные туалеты на случай, если ученикам придётся забаррикадироваться в помещении из-за появления стрелка на территории школы, пишет The Sunday Times. По словам одного из местных учителей, эта инициатива очень много говорит об образе мыслей американских чиновников, которые уверены в том, что решить проблему стрельбы в школах не удастся и […]