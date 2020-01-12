WSJ — США и КНР создадут платформу для экономических переговоров

Представители Вашингтона и Пекина согласовали создание специальной инициативы «Всеобъемлющий экономический диалог», в рамках которой американская и китайская стороны будут урегулировать споры и обсуждать макроэкономические вопросы, пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что новая инициатива похожа на запущенный ещё при Джордже Буше-младшем «Стратегический экономический диалог». С его помощью удалось решить ряд важных вопросов, однако администрация Трампа решила отказаться от него ввиду «отсутствия конкретных результатов».



Reuters

США и Китай согласились продвигать экономические реформы и урегулировать споры в рамках встреч, которые будут проходить каждые полгода, пишет The Wall Street Journal.

С американской стороны инициативу возглавил министр финансов Стивен Мнучин, а с китайской — вице-премьер госсовета Лю Хэ. Планируется, что данный диалог будет частью первой фазы американо-китайской торговой сделки, которая представляет из себя первый полноценный перерыв в двухлетней торговой войне.

В сделку входит создание площадки для разрешения споров и обсуждения макроэкономических вопросов, информирует издание. Отмечается, что эти встречи будут проходить отдельно от переговоров по второй фазе торговой сделки, в которую будут включены фундаментальные основы китайской экономической политики и деятельность китайских госкомпаний.

Инициативу планируется назвать «Всеобъемлющий экономический диалог». Издание отмечает, что такое же название было и у американо-китайских торговых переговоров, провалившихся в 2017 году. Тогда американская сторона посчитала, что Китай просто меняет формулировки своих прежних предложений.

Впрочем, по своему формату новый диалог гораздо больше похож на «Стратегический экономический диалог» запущенный ещё при Джордже Буше-младшем, пишет The Wall Street Journal. На его заседаниях, проходивших каждый год, представители от США и Китая обсуждали изменения экономической политики. Занимавший тогда пост министра финансов США Генри Полсон писал, что с помощью «Стратегического экономического диалога» США смогли сподвигнуть КНР к повышению курса юаня, а также убедили Пекин не продавать большой пакт американских гособлигаций во время финансового кризиса 2009 года.

Как пишет издание, заседания диалога продолжались и при Обаме, однако администрация Трампа тогда не выразила интереса к продолжению работы в таком формате. Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон и прочие советники Трампа назвали «Стратегический экономический диалог» «говорильней», не дающей конкретных результатов.

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