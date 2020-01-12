Стали известны детали трудоустройства Меган Маркл

Вчера стало известно, что Меган Маркл заключила контракт с кинокомпанией Disney и теперь будет озвучивать персонажей мультфильмов за внушительную сумму гонорара, которая, впрочем, пойдет не в семейный бюджет герцогини Сассекской, а на благотворительность. Все средства будут перечисляться в фонд «Слоны без границ», который занимается охраной дикой природы и помогает защитить животных от браконьерства. Тем не менее уверенный шаг в сторону кинокарьеры в Голливуде сделан, считают эксперты. И сегодня в интернете всплыло видео, благодаря которому становится понятным, кому за это должна быть благодарна Меган Маркл.

Короткий ролик был сделан во время премьеры мультфильма «Король Лев», которая проходила в Лондоне в июле 2019 года. На красной дорожке было много именитых гостей и, конечно, репортеров — в камеру одного из них совершенно случайно попал разговор принца Гарри с президентом компании The Walt Disney Робертом Айгером.

Вы знаете, что она делает озвучку? —

пытался заинтересовать босса кинокомпании талантами своей супруги Гарри.

Ах, я этого не знал, —

отвечает Айгер.

Вы, кажется, удивлены. Она действительно заинтересована в сотрудничестве, —

Гарри умеет убеждать.

Мы бы с удовольствием попробовали. Это отличная идея, —

соглашается Айгер.

По слухам, контракт с Disney на эксклюзивных условиях Меган Маркл заключила еще до начала рождественских каникул, которые они с Гарри и маленьким Арчи провели в Ванкувере. И именно он стал причиной разногласий в королевской семье, а впоследствии и решения Меган Маркл и принца Гарри отказаться от королевских обязанностей и начать самостоятельную жизнь, не финансируемую короной. И это стало настоящим шоком для всех членов королевской семьи. А для брата принца Гарри, Уильяма, — настоящим разочарованием.

Я всю жизнь обнимал своего брата, но теперь не могу этого сделать — мы стали слишком разными, —

передает слова принца Уильяма The Sunday Times.

Уже завтра королева Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри соберутся за одним столом, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и найти компромиссные пути. Меган также примет участие в семейном саммите, но по телефону — в настоящее время она находится в Ванкувере с малышом Арчи.

После серии встреч и консультаций, проведенных в течение последних нескольких дней, у королевской семьи есть несколько вариантов, которые они могут предложить герцогу и герцогине Сассекским, учитывая их пожелания. Это будет первая совместная встреча представителей королевской семьи со Дня памяти, который прошел в ноябре 2019 года.

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