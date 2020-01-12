Стало известно о состоянии выпавшей из окна в Москве модели

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили в московской Боткинской больнице.

«Она лежит в отделении анестезиологии и реанимации», – сообщили РИА «Новости» в больнице.

Медики состояние модели не уточнили, но, по словам ее агента Лилии, девушка находится в тяжелом состоянии.

«Я не могу ничего сказать, потому что нас не пустили туда ее навестить. Со слов родителей, она пребывает в тяжелом состоянии», – рассказала она.

По словам агента, к девушке пускают только родных, но она пришла в сознание.

Ранее сообщалось, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.

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Последнее: Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили в московской Боткинской больнице. «Она лежит в отделении анестезиологии и реанимации», – сообщили РИА «Новости» в больнице. Медики состояние модели не уточнили, но, по словам ее агента Лилии, девушка находится в тяжелом состоянии. «Я не могу ничего сказать, потому что нас не пустили туда ее […]