Стало известно о состоянии выпавшей из окна в Москве модели

12.01.2020, 20:19, Новости дня

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили в московской Боткинской больнице.

«Она лежит в отделении анестезиологии и реанимации», – сообщили РИА «Новости» в больнице.

Медики состояние модели не уточнили, но, по словам ее агента Лилии, девушка находится в тяжелом состоянии.

«Я не могу ничего сказать, потому что нас не пустили туда ее навестить. Со слов родителей, она пребывает в тяжелом состоянии», – рассказала она.

По словам агента, к девушке пускают только родных, но она пришла в сознание.

Ранее сообщалось, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили в московской Боткинской больнице. «Она лежит в отделении анестезиологии и реанимации», – сообщили РИА «Новости» в больнице. Медики состояние модели не уточнили, но, по словам ее агента Лилии, девушка находится в тяжелом состоянии. «Я не могу ничего сказать, потому что нас не пустили туда ее […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика