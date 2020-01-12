КСИР хотел использовать гражданские самолеты как защиту от ракетного удара США – СМИ

Корпус стражей исламской революции специально оставил воздушное пространство над Ираном открытым для коммерческих рейсов, полагая, что это снизит вероятность ответного удара США. Об этом сообщил телеканал Iran International English в Twitter со ссылкой на источники.
«КСИР решил не закрывать воздушное пространство Ирана в качестве защитной тактики против любого возможного ответного удара со стороны США в ответ на нападение Ирана на базы США в Ираке», – говорится в другом твите.
IRGC’s assumption was that keeping the air space open to commercial flights would reduce the likelihood of the US responding to Iran’s missile attack. #UkrainePlaneCrash
— Iran International English (@IranIntl_En) January 12, 2020
Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде 11 января заявил, что неоднократно просил, чтобы в условиях напряженности между США и Ираном небо над страной закрыли. КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета 8 января вблизи Тегерана.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.
11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.
Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. Позднее стало известно, что расшифровка самописцев пройдет в Украине при сотрудничестве французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Корпус стражей исламской революции специально оставил воздушное пространство над Ираном открытым для коммерческих рейсов, полагая, что это снизит вероятность ответного удара США. Об этом сообщил телеканал Iran International English в Twitter со ссылкой на источники. «КСИР решил не закрывать воздушное пространство Ирана в качестве защитной тактики против любого возможного ответного удара со стороны США в ответ […]
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