КСИР хотел использовать гражданские самолеты как защиту от ракетного удара США – СМИ

Корпус стражей исламской революции специально оставил воздушное пространство над Ираном открытым для коммерческих рейсов, полагая, что это снизит вероятность ответного удара США. Об этом сообщил телеканал Iran International English в Twitter со ссылкой на источники.

«КСИР решил не закрывать воздушное пространство Ирана в качестве защитной тактики против любого возможного ответного удара со стороны США в ответ на нападение Ирана на базы США в Ираке», – говорится в другом твите.

Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде 11 января заявил, что неоднократно просил, чтобы в условиях напряженности между США и Ираном небо над страной закрыли. КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета 8 января вблизи Тегерана.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. Позднее стало известно, что расшифровка самописцев пройдет в Украине при сотрудничестве французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

