Пелоси: американцы ждут «справедливого разбирательства» по делу об импичменте

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что сенаторы «поплатятся», если не разрешат новым свидетелям дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Она отметила, что американцы ожидают справедливого разбирательства.

Пелоси сообщила, что Палата представителей на предстоящей неделе планирует вынести на голосование вопрос о передаче статей импичмента в Сенат для исторического разбирательства по обвинениям в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса в связи с действиями Трампа в отношении Украины.

Это будет третье разбирательство в рамках импичмента в американской истории.

«Речь идет о справедливом судебном разбирательстве. Они дают присягу, что будет справедливое разбирательство, и мы считаем, что там должны быть свидетели и документы», – заявила Пелоси, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.

При этом она предупредила: «Сделайте так, или поплатитесь».

Прямо перед интервью Пелоси, Трамп опубликовал новый твит, в котором назвал спикера «Сумасшедшая Нэнси».

Комментируя твит президента, Пелоси сказала: «Любые нападки с его стороны являются стимулом».

На предстоящей неделе контролируемая демократами Палата представителей намерена проголосовать за передачу статей импичмента контролируемому республиканцами Сенату. Это произойдет после более чем трехнедельной задержки, инициированной Пелоси.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл хочет провести быстрое разбирательство.

Он не хочет вызывать новых свидетелей и предложил процедуру, аналогичную той, что использовалась в разбирательстве по импичменту президента Билла Клинтона в 1999 году, когда процесс начался, а позднее было проведено голосование о заслушивании новых показаний.

Пелоси заявила, что сенаторы должны рассмотреть возможность вызова новых свидетелей, включая бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявившего о готовности выступить.

Демократы пытаются оказать давление на сенаторов, особенно на тех, кто готовится к переизбранию в 2020 году, чтобы они поддержали вызов новых свидетелей.

Пелоси считает, что она была права, отложив передачу статей импичмента в Сенат. По ее словам, это привело к появлению новых потенциальных свидетельств и привлекло внимание общественности к предстоящему процессу.

Более трех недель назад Палата проголосовала за то, чтобы подвергнуть Трампа импичменту, обвинив его в злоупотреблении властью. По мнению законодателей, это выразилось в том, что Трамп использовал свои полномочия для оказания давления на президента Украины, чтобы он провел расследование в отношении демократов, особенно политического соперника Трампа – Джо Байдена. Президента также обвинили в воспрепятствовании работе Конгресса в виде попыток заблокировать расследование Палаты представителей.

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Последнее: Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что сенаторы «поплатятся», если не разрешат новым свидетелям дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Она отметила, что американцы ожидают справедливого разбирательства. Пелоси сообщила, что Палата представителей на предстоящей неделе планирует вынести на голосование вопрос о передаче статей импичмента в Сенат для исторического разбирательства по […]