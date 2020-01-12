Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии

12.01.2020, 20:12, Новости дня

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Решение главы республики зачитал у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», – сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы.

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подтвердил ТАСС данную информацию.

Сам Хаджимба подтвердил RT, что подписал заявление о своей отставке. «Да, я ушел», – сообщил он.



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Последнее: Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Решение главы республики зачитал у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба. «Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», – сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подтвердил ТАСС данную информацию. Сам Хаджимба подтвердил RT, […]

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