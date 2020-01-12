У осужденных харьковской колонии, где произошел конфликт, обнаружены телесные повреждения – Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 11 января в Facebook сообщила, что у осужденных, которые содержатся в Алексеевской исправительной колонии №25 (ИК-25) города Харькова, во время проверки обнаружены телесные повреждения.
Денисова отметила, что ее представители проводили проверку в пенитенциарном учреждении.
«По результатам проверки у осужденных были зафиксированы телесные повреждения, они находятся в подавленном психическом состоянии. В частности, одному из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, были нанесены ожоги в области ягодиц и анального отверстия. Указанные повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства офиса омбудсмена», – написала Денисова.
Она добавила, что передает информацию в правоохранительные органы.
Также представитель омбудсмена будет систематически посещать колонию.
⚡⚡⚡За моїм дорученням моніторингова група Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини завершила перевірку Олексіївської колонії №25, де з 8 січня запроваджено особливий режим через конфлікт між персоналом установи та групою засуджених.За результатами перевірки у засуджених були зафіксовані тілесні ушкодження, наразі вони перебувають в пригніченому психічному стані.Зокрема, одному з засуджених, через катування якого і стався конфлікт, були завдані опіки в області сідниць та анального отвору. Зазначені ушкодження були зафіксовані медичною документацією лише після втручання Офісу Омбудсмана.По всім зафіксованим фактам я передаю інформацію до правоохоронних органів для подальшого розслідування.Також доручила представнику Уповноваженого у східних областях систематично відвідувати засуджених, з метою унеможливлення подальшого морального та фізичного тиску на них.Ця справа перебуває на моєму особистому контролі.
Posted by Людмила Денісова on Laupäev, 11. jaanuar 2020
8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказала о введении в ИК-25 режима особых условий якобы из-за группового неповиновения осужденных.
В офисе омбудсмена отметили, что дубинки и наручники применили к 22 осужденным. Они пожаловались на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения.
10 января в прокуратуре Харьковской области сообщили, что по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинский омбудсмен Людмила Денисова 11 января в Facebook сообщила, что у осужденных, которые содержатся в Алексеевской исправительной колонии №25 (ИК-25) города Харькова, во время проверки обнаружены телесные повреждения. Денисова отметила, что ее представители проводили проверку в пенитенциарном учреждении. «По результатам проверки у осужденных были зафиксированы телесные повреждения, они находятся в подавленном психическом состоянии. В частности, одному […]
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