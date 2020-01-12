Денисова назвала своим приоритетом освобождение украинских политзаключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее приоритетной целью является освобождение граждан Украины, которые в тюрьмах России и на оккупированных территориях находятся по политическим мотивам.

Об этом она сообщила в Facebook 12 января, в День украинского политзаключенного.

«Благодаря совместным усилиям за последние полгода на Родину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных. Однако до сих пор в российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан. Вопрос освобождения каждого из них для меня – приоритетный. Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой», – написала она.

Омбудсмен подчеркнула, что «в современной истории Украины 12 января имеет новый контекст, ведь российские власти продолжают сажать в тюрьму украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационной власти и агрессии Кремля».

12 січня — День українського політв’язня.Цей День в Україні відзначають з 1975 року за ініціативою В’ячеслава… Posted by Людмила Денісова on Pühapäev, 12. jaanuar 2020

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными районами Донбасса. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека, сообщала представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская.

По ее информации, на Донбассе боевики незаконно удерживают около 300 украинцев.

В сентябре 2019 года Денисова сообщала, что на территории РФ и аннексированного Крыма остается более 110 незаконно удерживаемых украинцев.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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