Мнение: Эмир Катара в Тегеране

С учетом того, что предшествующие утечки катарцев о кулуарных переговорах США и Ирана оказались близки к реальности, то стоит обратить внимание на следующее. Согласно катарским источникам, приехавший в Тегеран эмир Катара Аль-Тани привез предложение от Вашингтона — деэскалация отношений по всем направления в обмен на скорый вывод войск США из Ирака. Иран ответил, что администрации Трампа он не может доверять и фактически отклонил предложение, попутно согласившись на дальнейшее расширение и угублений отношений между Ираном и Катаром.

Перед ударом Ирана по американским базам в Тегеран прилетал глава МИД Катара, который и передавал предложения об "ограниченном ударе", районы которого были заранее сообщены Ираку и Катару, от которых США узнали, куда полетят иранские ракеты. Теперь через эмира Катара зондируют настроения в Тегеране, где в качестве предмета торга выступает уход США из Ирака (ну и прицепом из Сирии). Проблема в том, что при всех хороших отношениях Катара с Ираном (эмир Катара сегодня официально поблагодарил Тегеран за то, что тот поддержал Катар во время конфликта катарцев с саудитами в 2017 году и помог прорвать торговую блокаду), в Тегеране вряд ли ожидают, что США будут выполнять свои обязательства (учитывая обстоятельства убийства Сулеймани). Может существовать линия на то, что надо просто дождаться смены власти в Вашингтоне и после этого договариваться так, как договаривались с Обамой, а Трампу оставить последствия его кровавой авантюры, дабы этими последствиями воспользовались демократы.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: С учетом того, что предшествующие утечки катарцев о кулуарных переговорах США и Ирана оказались близки к реальности, то стоит обратить внимание на следующее. Согласно катарским источникам, приехавший в Тегеран эмир Катара Аль-Тани привез предложение от Вашингтона — деэскалация отношений по всем направления в обмен на скорый вывод войск США из Ирака. Иран ответил, что администрации […]