В Украине задержали «группу киллеров» и подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о задержании «группы киллеров», среди которых есть подозреваемый в убийстве спикера чеченского добровольческого батальона Амины Окуевой. Об этом он написал у себя в фейсбуке. Сколько человек задержаны, их имена и при каких обстоятельствах происходило задержание Аваков не уточнил.

По словам Авакова, ДНК одного из задержанных полностью совпадают с ДНК, обнаруженным на оружии с места убийства Окуевой.

Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года в Киевской области. Когда она возвращалась домой в село Глеваха вместе со своим мужем Адамом Осмаевым, их машину обстреляли. Осмаев был ранен, Окуева – погибла на месте.

Ранее в июне 2017 года на пару уже совершали покушение, обвиняемым именно по этому делу и выступает чеченец Арутур Кринари. В суде он рассказывал, что встретился с Осмаевым и Окуевой, чтобы поговорить об исчезновении денег его знакомых.

Как рассказывали Осмаев с Окуевой, они приехали на встречу с человеком, который представился журналистом французской газеты Le Monde. Кринари подтвердил, что действительно представился журналистом Артуром Вернером: по его версии, другим способом встретиться с парой «было невозможно».

Когда они сели в машину, мужчина, по словам Осмаева и Окуевой, достал из коробки пистолет и выстрелил ему в грудь. Но Окуева, по ее словам, успела достать свой пистолет Макарова и четыре раза выстрелила в киллера.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что цепочка покушения на Осмаева ведет к «некоторым лидерам РФ». Сами Осмаев и Окуева говорили, что заказчиком покушения на них «является глава Чеченской Республики Кадыров, но что это не его личное решение, оно согласовано с Кремлем». Эту же версию озвучивал и депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук, у которого Окуева работала помощником на общественных началах.

Адам Осмаев приехал в Украину по чужим документам из России, где создал и возглавлял экстремистскую группу «Имарата Кавказ». Российские власти обвиняли его в подготовке покушения на Владимира Путина, а глава Чечни Рамзан Кадыров в частности утверждал, что отец Осмаева Асланбек Осмаев «заказал» его «еще в 2004 году».​

После Майдана Адам Осмаев в феврале 2015 года возглавил чеченский батальон имени Джохара Дудаева, который воевал на стороне украинских военных в Донбассе, а потом стал бойцом батальона полиции «Киев-2».

Мать Амины Окуевой с Северного Кавказа, сама она родилась в Одессе. Некоторое время жила в России, затем переехала в Украину и получила медицинское образование в Одесском университете имени Мечникова. После окончания работала врачом-интерном в одной из городских больниц.

В разгар Евромайдана в 2014 году работала волонтером-медиком в Киеве. Потом она отправилась на Донбасс и формально была спикером батальона Джохара Дудаева и отвечала за общение с прессой, но прославилась и своими снайперскими способностями.Когда батальон имени Дудаева развалился, Амина тоже перешла на службу в батальон «Киев-2». Окуева – лейтенант вооруженных сил страны, удостоенная неправительственной награды «Народный герой Украины».

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Последнее: Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о задержании «группы киллеров», среди которых есть подозреваемый в убийстве спикера чеченского добровольческого батальона Амины Окуевой. Об этом он написал у себя в фейсбуке. Сколько человек задержаны, их имена и при каких обстоятельствах происходило задержание Аваков не уточнил. По словам Авакова, ДНК одного из задержанных полностью совпадают с ДНК, обнаруженным […]