Джонсон и Меркель отреагировали на задержание посла Британии в Иране

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили задержание британского посла в Иране Роберта Макэйра, говорится в коммюнике, опубликованном канцелярией главы британского правительства по итогам разговора двух политиков.
«Они осудили задержание в Иране посла Великобритании в Тегеране, расценив это как нарушение международного права», – передает ТАСС содержание сообщения британской стороны.
Также Джонсон и Меркель подтвердили приверженность Лондона и Берлина Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе).
Ранее сообщалось, что в Тегеране задержали британского посла Роберта Макэра. Дипломата задержали на митинге, его обвинили в подстрекательстве.
В субботу сотни студентов собрались у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране почтить погибших при крушении украинского самолета. Акция переросла в митинг, на котором демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Демонстрацию разгоняла полиция.
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Последнее: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили задержание британского посла в Иране Роберта Макэйра, говорится в коммюнике, опубликованном канцелярией главы британского правительства по итогам разговора двух политиков. «Они осудили задержание в Иране посла Великобритании в Тегеране, расценив это как нарушение международного права», – передает ТАСС содержание сообщения британской стороны. Также Джонсон и […]
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