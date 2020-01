Трамп призвал руководство Ирана перестать убивать протестующих

Президент США Дональд Трамп в Twitter 12 января призвал руководство Ирана перестать убивать протестующих.

«Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьму, и мир наблюдает. Что еще более важно, США наблюдают», – написал американский лидер.

Трамп также призвал лидеров Ирана включить в стране интернет и предоставить репортерам свободное перемещение по Ирану.

To the leaders of Iran — DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

Жители Ирана вышли на протесты после признания иранских властей, что их военные сбили самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ).

11 января Трамп в своем твите назвал демонстрантов «смелыми людьми».

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Среди погибших было 82 гражданина Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.

11 января в Тегеране на акцию протеста вышли родственники и друзья погибших в авиакатастрофе иранцев. Митинг разогнали иранские силовики. Акции также прошли в других городах, в том числе в Кермане, Ширазе, Баболе и Хамадане.

