Профсоюзная ячейка «ПриватБанка» пытается через суд уволить главу правления банка

23 декабря 2019 года Печерский райсуд Киева принял в производство иск первичной профсоюзной организации сотрудников «ПриватБанка», в котором истец требует разорвать трудовой договор с главой правления банка Петром Крумханзлом. Определение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Профсоюз также жалуется на бездействие в этом вопросе Наблюдательного совета «ПриватБанка».
Судья Светлана Волкова решила, что «дело будет рассматриваться единолично судьей в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам».
«ПриватБанк» национализировали в декабре 2016 года.
10 января 2018 года наблюдательный совет банка согласовал назначение Крумханзла. Национальный банк Украины одобрил его кандидатуру 8 февраля. Чех Крумханзл по образованию математик. Он работал в чешском Raiffeisenbank, в украинском «Райффайзен Банк Аваль» и ряде финансовых компаний.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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