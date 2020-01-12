Профсоюзная ячейка «ПриватБанка» пытается через суд уволить главу правления банка

23 декабря 2019 года Печерский райсуд Киева принял в производство иск первичной профсоюзной организации сотрудников «ПриватБанка», в котором истец требует разорвать трудовой договор с главой правления банка Петром Крумханзлом. Определение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Профсоюз также жалуется на бездействие в этом вопросе Наблюдательного совета «ПриватБанка».

Судья Светлана Волкова решила, что «дело будет рассматриваться единолично судьей в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам».

«ПриватБанк» национализировали в декабре 2016 года.

10 января 2018 года наблюдательный совет банка согласовал назначение Крумханзла. Национальный банк Украины одобрил его кандидатуру 8 февраля. Чех Крумханзл по образованию математик. Он работал в чешском Raiffeisenbank, в украинском «Райффайзен Банк Аваль» и ряде финансовых компаний.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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