Мнение: Средневековье в Европе…

Повезло Беларуси, что смертный приговор братьям Костевым был вынесен 10 января. Когда мир был в шоке от трагедии в небе над Тегераном. И страшную новость из Европы мир не заметил.

Братья Илья и Станислав, конечно, негодяи и нелюди. Потому что только нелюди могли нанести больше ста ножевым ранений учительнице-соседке, а потом, сжечь труп вместе с домом…

Но нелюди должны и сдохнуть , как нелюди, всю жизнь проведя в тюремных застенках, каясь и мучаясь… А пуля в затылок – это чересчур легкая смерть.

Меня поразила видеозапись из зала суда, где люди встречают аплодисментами приговор о расстреле братьев-нелюдей.

Это какая-то дикость из средневековья…

На снимке: братья-убийцы. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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