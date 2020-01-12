Сбившая Литвинову водитель заявила, что режиссер была пьяна

Водитель, сбившая Ренату Литвинову в центре Москвы, заявила, что режиссер якобы находилась в нетрезвом состоянии в момент, когда произошла авария. Сама Литвинова уже ответила на эти обвинения в своем Instagram.

Заявление водителя Mercedes, которая наехала на Литвинову, приводит телеканал РЕН ТВ.

По его данным, режиссер почти не пострадала и смогла самостоятельно подняться и покинуть место ЧП.

Сама Литвинова на своей странице в Instagram сообщила, что с ней «уже все хорошо», а доктор «оказал [ей] необходимую помощь и зашил подбородок».

Актриса подчеркнула, что была «совершенно трезвая» и направлялась в салон после пробежки, когда на нее наехал автомобиль.

«Как Вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», – добавила она.

Между тем столичная Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП на Тверском бульваре в центре Москвы, в котором пострадала Литвинова.

В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что водитель Mercedes совершила наезд на «женщину, которая после столкновения с места аварии ушла». На месте происшествия работают инспекторы ДПС, устанавливаются все обстоятельства.

В управлении отметили, что не располагают данными о пострадавших в ДТП.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что водителя, сбившую Литвинову, оштрафовали. В отношении нее составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»). Санкции данной статьи предусматривают штраф в размете от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Литвинову в день рождения сбил автомобиль в центре Москвы.

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