Сбившая Литвинову водитель заявила, что режиссер была пьяна

Водитель, сбившая Ренату Литвинову в центре Москвы, заявила, что режиссер якобы находилась в нетрезвом состоянии в момент, когда произошла авария. Сама Литвинова уже ответила на эти обвинения в своем Instagram.
Заявление водителя Mercedes, которая наехала на Литвинову, приводит телеканал РЕН ТВ.
По его данным, режиссер почти не пострадала и смогла самостоятельно подняться и покинуть место ЧП.
Сама Литвинова на своей странице в Instagram сообщила, что с ней «уже все хорошо», а доктор «оказал [ей] необходимую помощь и зашил подбородок».
Актриса подчеркнула, что была «совершенно трезвая» и направлялась в салон после пробежки, когда на нее наехал автомобиль.
«Как Вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», – добавила она.
Между тем столичная Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП на Тверском бульваре в центре Москвы, в котором пострадала Литвинова.
В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что водитель Mercedes совершила наезд на «женщину, которая после столкновения с места аварии ушла». На месте происшествия работают инспекторы ДПС, устанавливаются все обстоятельства.
В управлении отметили, что не располагают данными о пострадавших в ДТП.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что водителя, сбившую Литвинову, оштрафовали. В отношении нее составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»). Санкции данной статьи предусматривают штраф в размете от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что Литвинову в день рождения сбил автомобиль в центре Москвы.
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Последнее: Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем состоянии после того, как в воскресенье, в день ее рождения, ее сбил автомобиль на пешеходном переходе в центре Москвы. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» – процитировала Литвинова в своем Instagram стихотворение Иосифа Бродского. «Со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, […]
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