США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий – Эспер

США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS News.
По его словам, Штаты готовы обсудить новые шаги Ирана, которые помогут стране стать лучше и встать на путь деэскалации отношений.
Эспер отметил, что США не сожалеют об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, так как это позволило обеспечить стране большую безопасность и восстановить сдерживание Ирана.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Сулеймани. В Пентагоне заявили, что Сулеймани убили по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала.
Президент США пригрозил, что, если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране «из совершенно нового, прекрасного вооружения».
В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, которую используют американские войска. Операцию, в ходе которой выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне сообщили, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.
9 января Трамп заявил, что США расширят санкции против Ирана. 10 января Соединенные Штаты ввели санкции против восьми иранских чиновников и ряда компаний.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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