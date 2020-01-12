На Ставрополье врачи три дня игнорировали парализованного пациента

В городской больнице Георгиевска Ставропольского края медики на протяжении трех дней не оказывали помощь парализованному мужчине, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Видео с лежащим на полу мужчиной опубликовано в Instagram.

Как утверждают авторы ролика, мужчина попал в медучреждение 9 января и с тех пор к нему никто не подходил.

«Уложили на бетон. Кричал, что хочет воды и в туалет, внимания никто не обращал, в итоге три дня без еды и воды! В итоге сегодня после скандала положили его в терапию», – передает телеканал РЕН ТВ сообщение интернет-пользователей.

Утверждается, что у мужчины сломана ключица и парализованы нижние конечности.

В мае прошлого года сообщалось, что житель Челябинска оказался парализован после того, как врачи сначала отказались везти его с инсультом в больницу, а затем на три с половиной часа оставили в приемном покое.





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