Мнение: Конфликты

Понятие «конфликт» появилось только в 20-ом веке как и наука конфликтология, хотя представления о конфликте существовало с древности.

Гераклит считал конфликт непрерывным состоянием всех живых существ. Само состояние жизни Гераклит рассматривал как борьбу.

Однако конфликты могут быть настолько острыми, что несут в себе разрушения и даже угрозу жизни.

Конфуций считал, что к острым конфликтам приводит неравенство. Особенно неравенство тех, кто считает себя равным.

Аристотель придерживался подобной точки зрения.

Аристотель считал, что чрезмерное богатство и власть развращают, чрезмерная нищета и бесправие угнетают, так возникают основные социальные конфликты. Чем больше в обществе прослойка людей среднего класса, тем оно стабильней.

Большинство людей полагают, что хотели бы всегда избегать конфликтов. Но это на сознательном уровне.

В практической жизни то же самое большинство людей неосознанно стремятся к конфликтам, чтобы удовлетворять возникающие потребности.

Вот это самое главное, что нужно знать про конфликты: большая их часть находится вне зоны рефлексии.

Большинство людей обманывают себя на протяжении всего конфликта. Они не видят, что становятся зачинщиками конфликта, они не осознают, как эскалируют конфликт, они скрывают от себя причину конфликта и подменяют ее поводом.

Можно сказать, что конфликт вырывается из них как черт из табакерки, а они занимаются тем, что пытаются удерживать эту пружину.

В какой-то момент они перестают владеть собой окончательно и конфликт развивается стихийно.

Поэтому главное, чему нужно научиться, если вы хотите конструктивно разруливать конфликты и использовать конфликты для роста своего влияния — это честная рефлексия.

Для честной рефлексии нужно признать, что стремясь к миру, вы надеетесь на удовлетворение своих потребностей, которые имеют свойство расти. То есть вы надеетесь на расширение территории влияния, и конечно хотели бы, чтобы это происходило мирным путем, но вы совершенно не согласны поступиться ради мира своими потребностями.

Как бы вы ни были трусливы и сколько бы раз вы ни повторили себе, что мир в отношениях вам дороже всего, стоит вам чуть-чуть отвлечься, и вот уже вы оказываетесь втянуты в конфликт или становитесь его зачинщиком. Вы можете отрицать это и скрывать от самого себя, вы можете считать, что другая сторона атаковала вас, но до того как произошла открытая атака, вы вступили с ней в скрытую конфронтацию.

Без честной рефлексии вы не сможете отследить начало конфликта, не сможете избежать его эскалации, не сможете его конструктивно разрулить.

Вы будете сливаться и косячить в процессе конфликта, а в результате ваша территория станет меньше и на вас еще и повиснет вина за конфликт.

Поэтому важно признать, что да, у вас есть потребности, и если вы встречаете преграду на пути реализации потребностей, вы вступаете в конфликт, даже если не хотите это осознавать. Когда Король запирается в спальне, войну начинает Королева.

Вот в последнем письме у автора — полный набор конфликтогенов при полном их отрицании.

Она считает, что «хочет мира и баланса», но при этом навязывает свои условия партнеру.

Она хочет свободы для себя, но не для него, она хочет единолично решать, когда заводить общих детей.

Она видит партнера слишком властным и контролирующим, но при этом поощряет его стремление к слиянию.

Верно заметили, что она хотела бы его слияния при сохранении своего контроля, а это значит — хотела бы абсолютной власти.

Она принимает большие материальные вложения, но не хочет равноценных вложений в быту. И называет это «пополам».

Карман парня и все его ресурсы она считает общими, свои ресурсы только своими.

Любые потребности второй стороны она рассматривает как нападения на себя, а свою агрессию как самозащиту.

Вот так ведут себя «миролюбивые люди» часто. Они хотят мира только на своих условиях.

Разрешение конфликтов начинается с того, что вы признаете простой факт: в межличностных отношениях есть две (и больше) личности, а значит их потребности могут противоречить друг другу.

Если вы сфокусированы на своих потребностях, то потребности второй стороны будут казаться вам агрессией, нападением и вероломством.

А свое нападение на чужие интересы вы будете считать самозащитой.

У вас будет постоянный образ жертвы в конфликтах, а по сути вы будете неуклюжим агрессором, будете проигрывать во всех конфликтах и выплачивать компенсацию, не только материально, но и морально.

Если вы признаете наличие другого субъекта конфликта (или группы субъектов) и готовы рассматривать его потребности, вы уже на полпути решения конфликта.

Это и есть хорошие границы — видеть в другом не продолжение себя, не того, кто обязан быть единодушен с вами, а отдельного человека со своими потребностями.

Если вы это видите, у вас никогда не будет стихийного конфликта. Вы заранее будете знать, что вот здесь ваши интересы расходятся, а значит возникает скрытый или открытый конфликт.

Автор вчерашнего письма могла знать точно, что в тот самый момент, когда она сказала, что идет с подружкой в кафе, ее жених напрягся, поскольку и до этого уже переживал из-за ее потребности много гулять по клубам и кафе. То есть латентная фаза конфликта была раньше. Скрытый конфликт развивался, когда она не отвечала на его сообщения. Конфликт вышел наружу, когда она вернулась домой как ни в чем не бывало и сделала вид, что не понимает, чем он недоволен. Эскалация, то есть переход конфликта в стихийную область, начался когда партнер стал ей высказывать свое недовольство, а она отвечать так гневно, будто ее атаковал незнакомец на улице.

Вот эскалации конфликта вы всегда сможете избежать, если будете видеть начало конфликта. Можно сознательно развивать конфликт и выводить его в конструктивное русло, можно разруливать конфликт на начальной стадии, можно провоцировать зачинщика на эскалацию, самому оставаясь в конструктивном русле. Последнее — самая сложная тактика, и осваивать ее можно только освоив две предыдущие.

Видеть начало конфликта очень просто, если вы признаете в другом субъекта и ваш фокус при общении на нем, а не себе. Вы сразу увидите недовольство и неудовлетворенность человека, поскольку признаете за ним отдельные потребности. При эгоцентризме увидеть начало конфликта невозможно. Ваш фокус всегда на себе, а внешний мир внезапно атакует вас, что значит — отказывается вдруг выполнять ваши желания.

Второе, чему нужно научиться, это видеть причину конфликта. Люди не видят причину даже когда сами развязывают конфликт. Они обманывают себя и подменяют причину поводом. Поводом является какой-то инцидент, а причина — неудовлетворенная потребность, какая-то ценность, которую человек хочет получить. Ценности, как правило, очень простые. Что-то связанное с безопасностью, комфортом или удовольствием. Чаще всего причины конфликта чисто экономического характера, но это тщательно скрывается даже от себя, не то что от других. Ищите в большинстве конфликтов материальное неравенство или претензии на равную или большую власть, и вы не ошибетесь.

Из-за белого пальто и плохой саморефлексии люди часто озвучивают что-то морально-нравественное, выдавая это за причину конфликта. Они и сами верят в это, хотя могут догадываться, что суть в другом.

Надо запомнить, что в 100% случаев претензия в конфликте не формулируется честно. Вам говорят одно, а конфликт немного в другом или совсем в другом. Иногда очень далеко от названной причины.

Если вы поняли настоящую, а не декларируемую причину конфликта, вы сможете его разрулить или использовать себе на пользу.

Для этого нужно всего одно. Правильно оценить силы оппозиции по сравнению со своими.

Если оппозиция намного сильней, вы должны показать, что готовы удовлетворить потребность и действительно удовлетворить хотя бы часть, если можете. Если силы равны, у вас много вариантов, но для начала вы должны протянуть время. Так вы можете получить преимущество, особенно если та сторона нетерпелива. Вы можете развязать другой конфликт с тем же или с кем-то другим, куда будет вовлечен этот, чтобы поменять положение сил в поле. Вы можете прибегнуть к группе поддержки или, так называемым, медиаторам конфликта, авторитетным фигурам. Вы можете провоцировать оппозицию на эскалацию конфликта и выход из границ. Главное чтобы сами при этом вы находились в конструктивном русле и полностью в своих границах. Очень многое можно сделать, чтобы создать перевес на своей стороне при равных силах. Потом будем разбирать десятки этих способов подробно.

Но если вы сильней, тем более если зачинщик — второй, вы можете спокойно обострять конфронтацию и тогда вы получите больше территории.

Вот ситуация того простого конфликта, когда вчерашний автор пошла с подружкой в кафе и долго не отвечала на сообщения парня, а потом пришла домой и якобы понять не могла, почему он пристал к ней. В чем там была причина конфликта?

Зачинщиком конфликта выглядит он, но в большей степени им была она. А подстрекателем и группой поддержки могла выступать ее подружка.

Причина конфликта — ее потребность утвердить свою свободу, право проводить время без всякого контроля с его стороны.

Инцидент — ее поход в кафе с выключенным звуком на телефоне.

Она спровоцировала его на выпад и дальше, наивно хлопая глазами, стала расспрашивать, что такого в ее поведении?

Давайте представим, что СЗ девушки в такой ситуации намного выше парня. То есть сила в поле на ее стороне.

Ему не выгодно развивать конфликт. Обнаружив этот конфликт и столкновение интересов, он должен сделать вид, что ничего особенного не произошло, а дальше подумать, как поднять свою СЗ или выйти из отношений, если дисбаланс будет расти и ее потребность в свободе увеличиваться. Какую степень ее свободы он сможет принять, зависит от его ценностей, это отдельный вопрос.

Если СЗ равные, он может поступить по-разному, но задача — получить преимущество, оставаясь в красном поле. В случае с автором-рапаном для мужчины-нерыбы — это вопрос одного-двух ходов. Хотите придумать варианты, друзья? Попробуйте.

Если СЗ его больше, он может действовать ультимативно или обостряя конфликт, но надо быть готовым к тому, что его СЗ может быть неотрефлексирована ею, то есть после обострения потребуется время, после которого она «признает ошибку», а на самом деле просто отрефлексирует его СЗ.

Парень в письме пытался действовать по третьей схеме, но многословно, эмоционально и мимо границ, он хотел добиться ее мгновенного раскаяния, поэтому получил только схватку скалок и щипцов, после которого его СЗ даже упала. У него с автором СЗ скорее равная и действовать надо было изящней. А если уж и действовать по схеме большей СЗ, прямолинейно, то обостряя конфликт, а не истощая.

Большинство людей истощают конфликты и считают, что замяли его.

На самом деле они просто устали и обязательно продолжат, когда отдохнут.

Самое же страшное в конфликте — это его эскалация.

Вы можете провоцировать второго на эскалацию конфликта, сами оставаясь в границах, но это довольно сложно. Если же вы эскалируете конфликт сами, вас выносит за пределы границ волной. Вы впадаете в аффективное состояние, вы забываете цель, вы переходите на личность партнера, вы открываете решето и у вас активизируются все баги. Два человека при обоюдной эскалации конфликта превращаются в двух идиотов, а конфликт нарастает как снежный ком.

Последствия будут очень плохими для обоих или для того, кто физически слабей или более неустойчив психически.

Любой мелкий, яйца выеденного не стоящий конфликт, при эскалации может закончиться дракой и даже увечьями, материальным ущербом или такими оскорблениями друг другу, которые будет сложно забыть.

Чтобы избежать эскалации, важно увидеть конфликт в самом начале и не просто разделить границы, а поставить часовых. Конфликт — это начало войны, маленькой, если повезет, но все равно опасной. Это значит слова надо фильтровать в два раза тщательней, и при явном выходе из конструктивного русла, дистанцироваться. Не обязательно физически, иногда достаточно просто заткнуться, вежливо обещав все обдумать и озвучить решение завтра.

Вести конфликт в расшатанном эмоциональном состоянии нельзя. Это нужно запомнить. Вы должны быть спокойны, а если нет, вам нужно найти способ выйти из поля конфликта, хотя бы на время.

Вот это кратко основные правила. Давайте их обсудим, чтобы я могла перейти к более подробному развитию темы.

Источник: Эволюция

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