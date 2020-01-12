Мнение: Чудовищная ложь Юлии Латыниной

…которой позавидовал бы сам Геббельс.

Среди лучших его последователей в современности — отрицателей глобального потепления, эта дама особо выделяется своей одиозностью, как и фанатичной непримиримостью в борьбе против научного знания.

Намедни Латынина отметилась очередным набросом чудовищной лжи на страницах «Новой газеты»*. «Глобальные изменения температуры и изменения [атмосферного] СО2 никак не коррелируются между собой», — можно прочесть в её зловредном опусе. Тогда как в действительности: «средняя глобальная температура непосредственно зависит от концентрации парниковых газов в атмосфере Земли», «одним из основных парниковых газов в атмосфере Земли является углекислый газ — продукт сжигания ископаемого топлива»**. «Мы не знаем, насколько существенен антропогенный вклад в нынешний климат»*, — пишет, подытоживая свой указанный материал, Латынина. Правда же заключается в том, что: «изменение климата реально, и человеческая деятельность является основной его причиной»**.

В своей статье, подчеркну, не первой подобной только за недавнее время, госпожа Латынина самым гнусным образом подрывает авторитет учёных и науки, в особенности её предсказательной силы.

«Теперь ученые — точнее, некоторые из них, — начали обращаться к массам. Тем, кто умел это делать, это приносило невиданную популярность, высокий статус, гранты, обожание и поклонников.

Но к массам можно было обращаться не со всяким месседжем.

Единственный месседж, который хорошо продавался, и на который у массы и СМИ был спрос, — это были предсказания ужаса и мрака. Конца Света, Апокалипсиса, Ядерной Зимы, Мирового Голода, Всемирного Мора, и т.д. И причем не всякого Апокалипсиса, но такого, который был сделан человеческими руками.

Апокалипсиса, который можно было избежать, если все люди доброй воли объединятся с друг с другом», — пишет Латынина.

Происходящее — это как будто геофизики предупреждают о надвигающемся цунами, и что необходимо принимать меры (точнее: что определённая деятельность человека это образное смертоносное цунами порождает и породила, и что следует прекращать эту деятельность, чтобы перестать умножать её негативные последствия)! Наука тем самым блестяще сделала своё дело. А в это же самое время кто-то настойчиво твердит вам о том, что не надо слушать учёных, что ясно уже видимое на горизонте цунами – возникло само собой и также исчезнет! Что же это, как не человеконенавистническая пропаганда, преследующая цель подвергнуть людей как можно большему злу!?..



* novayagazeta.ru/articles/2020/01/06/83362-tserkov-globalnogo-potepleniya

** www.un.org/ru/sections/issues-depth/climate-change/index.html

Источник: Достало

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