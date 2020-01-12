Большинство американцев осуждают политику Трампа в отношении Ирана — Ipsos

12.01.2020, 18:57, Новости дня

Не менее 56% американцев заявили, что не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, cледует из опроса компании Ipsos и канала ABS News.

С одобрением к действиям Трампа в этом вопросе относятся 43%.

Не менее 52% респондентов заявили, что спецоперация США в Багдаде, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, в худшую сторону повлияла на безопасность США.

Ранее сегодня Трамп заявил, что в США и в мире наблюдают за иранскими протестами. «Лидерам Ирана — не убивайте протестующих. Тысячи уже убиты или заключены под стражу, в мире за этим наблюдают. Более важно то, что США наблюдают. Включите ваш интернет и позвольте журналистам свободно перемещаться», — написал он.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Не менее 56% американцев заявили, что не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, cледует из опроса компании Ipsos и канала ABS News. С одобрением к действиям Трампа в этом вопросе относятся 43%. Не менее 52% респондентов заявили, что спецоперация США в Багдаде, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, в худшую сторону […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика