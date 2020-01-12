Не менее 56% американцев заявили, что не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, cледует из опроса компании Ipsos и канала ABS News.
С одобрением к действиям Трампа в этом вопросе относятся 43%.
Не менее 52% респондентов заявили, что спецоперация США в Багдаде, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, в худшую сторону повлияла на безопасность США.
Ранее сегодня Трамп заявил, что в США и в мире наблюдают за иранскими протестами. «Лидерам Ирана — не убивайте протестующих. Тысячи уже убиты или заключены под стражу, в мире за этим наблюдают. Более важно то, что США наблюдают. Включите ваш интернет и позвольте журналистам свободно перемещаться», — написал он.
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Последнее: Не менее 56% американцев заявили, что не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, cледует из опроса компании Ipsos и канала ABS News. С одобрением к действиям Трампа в этом вопросе относятся 43%. Не менее 52% респондентов заявили, что спецоперация США в Багдаде, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, в худшую сторону […]
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