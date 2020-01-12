Владислав Сурков прибыл в Абхазию, чтобы «уладить кризисную ситуацию»

Помощник президента России Владислав Сурков приехал в Сухуми. Об этом сообщил вице-президент Абхазии Аслана Барциц.

«Владислав Сурков приехал. Ждем встречи. Цель визита — уладить ситуацию», — рассказал он.

По данным «Коммерсанта», ситуация в Абхазии находится на личном контроле у Суркова, который курирует этот регион.

Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов, на которых Рауль Хаджимба опередил одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинию всего на 1%.

Парламент Абхазии предложил Хаджимбе уйти в отставку, но он отказался это сделать. Верховный суд отменил результаты второго тура выборов. Новые выборы, по решению ЦИК, пройдут 22 марта.

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