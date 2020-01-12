Рената Литвинова попала под машину в день своего рождения

Рената Литвинова стала участницей ДТП в центре столицы: несколько минут назад актрису театра и кино, которая сегодня отмечает 53-летие, сбил автомобиль. По сообщениям Telegram-канала Mash, происшествие случилось на пересечении Тверского бульвара с Сытинским переулком — у ресторана «Макдональдс». Ольга Чуйко, находившаяся за рулем Mercedes, не заметила актрису, переходившую улицу. Остальные детали сейчас выясняют сотрудники ДПС.
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К счастью, серьезных последствий удалось избежать — жизни Литвиновой ничего не угрожает. Однако, как отмечает Telegram-канал, у Ренаты есть повреждения рук и ног. В данный момент врачи оказывают ей экстренную помощь.
Встретить в центре столицы актрису и режиссера Ренату Литвинову — не такая уж и редкость. Актриса живет в Трехпрудном переулке и любит пешие прогулки.
До сих пор кажется, что моя жизнь только начинается. Иногда, сидя в своей квартире, мне странно думать, что это мое место, что есть вообще «что-то мое». Наоборот, это что-то очень временное, откуда мне нужно будет поскорее убраться… Я вижу в этом помещении множество людей. Есть четкое знание — ничего моего нет. Разглядывая кольцо на своей руке, я уже вижу, как его примеряет чья-то другая рука, не моя, —
расказывала Рената HELLO.RU накануне своего 50-летия.
UPD: несколько минут назад Рената Литвинова сама прокомментировала ДТП, в которое попала.
Всем, кто переживал — со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок. Меня сбили на пути в салон после пробежки — я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», —
написала в Instagram Рената.
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Последнее: Рената Литвинова стала участницей ДТП в центре столицы: несколько минут назад актрису театра и кино, которая сегодня отмечает 53-летие, сбил автомобиль. По сообщениям Telegram-канала Mash, происшествие случилось на пересечении Тверского бульвара с Сытинским переулком — у ресторана «Макдональдс». Ольга Чуйко, находившаяся за рулем Mercedes, не заметила актрису, переходившую улицу. Остальные детали сейчас выясняют сотрудники ДПС. Посмотреть эту […]
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