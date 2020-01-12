В США 11 человек стали жертвами сильных штормов и торнадо

12.01.2020, 18:54, Новости дня

11 января количество погибших в результате непогоды в США достигло 11. На юг и средний запад США обрушились штормы, торнадо и сильные дожди. Об этом сообщило Associated Press.

В штатах Техас и Огайо сотни тысяч американцев остались без электричества, а в Арканзасе и Оклахоме из-за наводнения были закрыты некоторые автомагистрали. Из-за непогоды также были отменены сотни рейсов из и в международные аэропорты Чикаго.

Национальная служба погоды зафиксировала в округе Боссье торнадо со скоростью ветра 217 км/ч.

Синоптики предупреждают, что проливные дожди могут привести к наводнениям.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 11 января количество погибших в результате непогоды в США достигло 11. На юг и средний запад США обрушились штормы, торнадо и сильные дожди. Об этом сообщило Associated Press. В штатах Техас и Огайо сотни тысяч американцев остались без электричества, а в Арканзасе и Оклахоме из-за наводнения были закрыты некоторые автомагистрали. Из-за непогоды также были отменены […]

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