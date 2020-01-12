В Гонконге прошла акция в поддержку демократии

Сотни жителей Гонконга в воскресенье приняли участие в акции в поддержку демократического движения этой китайской территории.

Поводом для акции послужили выборы президента Тайваня, в ходе которых кандидат от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь была избрана на второй срок.

Жители Тайваня внимательно следят за гонконгским движением в поддержку демократии.

Китай и Тайвань управляются независимыми друг от друга правительствами со времен гражданской войны в Китае в 1940-х годах, когда националисты проиграли коммунистам и перебазировали свое правительство в Тайбэй. Китай считает демократически управляемый Тайвань частью своей территории и настаивает, что рано или поздно они объединяться – с применением силы, если потребуется.

Китай управляет Гонконгом в соответствии с принципом «одна страна, две системы», как называет его коммунистическое правительство. Он подразумевает определенную автономию бывшей британской территории.

Изначально демонстранты в Гонконге протестовали против законопроекта об экстрадиции, который допускал передачу подозреваемых в совершении уголовных преступлений материковому Китаю. Законопроект был отозван, но теперь демонстранты требуют введения всеобщего избирательного права и независимого расследования жестоких действий полиции против движения, около 6500 участников которого были арестованы.

Граждане Гонконга пользуются более широкими правами, чем граждане материкового Китая, но гонконгские демонстранты утверждают, что их свободы стали постепенно подтачиваться при председателе КНР Си Цзиньпине.

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Последнее: Сотни жителей Гонконга в воскресенье приняли участие в акции в поддержку демократического движения этой китайской территории. Поводом для акции послужили выборы президента Тайваня, в ходе которых кандидат от Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь была избрана на второй срок. Жители Тайваня внимательно следят за гонконгским движением в поддержку демократии. Китай и Тайвань управляются независимыми друг от […]