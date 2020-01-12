В Индии авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва

12.01.2020, 18:42, Новости дня

В Индии самолет Малайзийской авиакомпании Air Asia, следующий из Калькутты в Мумбаи, вернулся в город вылета после сообщения о взрывчатке на борту. Об этом 12 января сообщает со ссылкой на полицию Hindustan Times.

Правоохранители рассказали, что одна из пассажирок, 25-летняя женщина по фамилии Мондол, через 40 минут после вылета передала одному из членов экипажа записку, в которой было сказано, что к ее телу привязаны бомбы и она может взорвать их в любой момент.

После возвращения самолета в Калькутту его проверили саперы. Взрывчатки не нашли.

Пассажирку арестовали. Она рассказала, что работает журналисткой в СМИ, которое принадлежит ее отцу.

Офицер полиции отметил, что причина произошедшего пока выясняется, так как женщина не объяснила мотив своего поступка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В Индии самолет Малайзийской авиакомпании Air Asia, следующий из Калькутты в Мумбаи, вернулся в город вылета после сообщения о взрывчатке на борту. Об этом 12 января сообщает со ссылкой на полицию Hindustan Times. Правоохранители рассказали, что одна из пассажирок, 25-летняя женщина по фамилии Мондол, через 40 минут после вылета передала одному из членов экипажа записку, […]

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