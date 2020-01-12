Мнение: 250-миллионная забастовка в Индии

О самой большой забастовке за последние годы.

В Индии на днях бастовало 250 млн. человек.

250-миллионная забастовка в Индии

8 января в Индии произошла самая большая забастовка рабочих, в которой приняли участие около 250 миллионов человек по призыву 10 федераций профсоюзов. Забастовка пришлась на то время, когда большая часть Индии вышла на протесты против против политики «Бхаратия джаната парти» (Индийской народной партии, БДП) и премьер-министра Нарендры Моди. Правительство активно продвигает идеологию индуистского национализма вместе с неолиберальными реформами.

К общенациональной всеобщей забастовке присоединились более 200 общественных групп, крестьянских движений и студенческих организаций, объединившихся в коалицию крестьян, рабочих и молодежи. Этот союз, над созданием которого работали прогрессивные и массовые движения, — главная ось сопротивления БДП и связанным с ней фашистским группам, в том числе родительской организации «Раштрия Сваямсевак Сангх» (RSS) — правой военизированной организации.

Забастовка 8 января стала кульминацией месяцев организации трудящихся: она была объявлена в сентябре 2018 года. Однако политические события за последний месяц еще больше вовлекли общественность в борьбу рабочего класса за создание коалиции. Попытки правительства протолкнуть противоречивый и фанатический закон о гражданстве, полицейское насилие против студентов и протестующих, нападения фашистских группировок, связанных с правящей партией, — все это подтолкнуло огромную массу индийцев участвовать в забастовке.

Рабочие по всей Индии сопротивляются неолиберальной политике нынешнего правительства. Сопротивление усилилось из-за огромного скачка цен, рекордного уровня безработицы и значительного замедления экономического роста в сочетании с массовыми махинациями индийских миллиардеров. Между тем правительство активно работает над ослаблением трудового законодательства в стране.

Рабочие выдвинули требования, которые включают предотвращение приватизации государственных предприятий, закон о прожиточном минимуме и всеобщий закон о пенсиях и пособиях, признание права на объединение в профсоюзы и защиту всех достигнутых трудовых прав.

Как прошла забастовка в разных частях страны?



Несмотря на снегопад, рабочие вышли на забастовку в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.



В Западной Бенгалии рабочие заблокировали железную дорогу. Такая стратегия применялась и в других местах.



Мобилизация рабочих в Мансе, штат Пенджаб, 8 января 2020 года.



Рабочие блокируют дорогу в одном из районов Нью-Дели.



В столице штата Карнатака, городе Бангалоре, на забастовку также вышли разные группы рабочего класса.



В Тируванантапураме, штат Керала, коммунисты организовали демонстрацию в рамках общенациональной забастовки.



Студенты также приняли участие в общенациональной забастовке. Учащиеся не пошли на занятия, а вместо этого организовывали мероприятия в поддержку бастующих рабочих и крестьян.

https://vk.com/@donbass_antifa-kak-proshla-zabastovka-250-millionov-v-indii — цинк

Источник: Colonel Cassad

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